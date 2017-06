ANNONSE

Den norske ishockeyveteranen Per-Åge Skrøder (38) setter karrierepunktum etter 1395 offisielle kamper i Norge og Sverige.

Det skriver Skrøder på sin Facebook-side søndag.

- Nå er det på tide å gå videre mot nye mål og bruke tiden på det man har kjært, nemlig familien. De har tidvis fått ta store smeller når jeg har hatt fullt fokus på hockeyen som det føles som de ikke lengre skal ta. Min livsstil som proff skal nå byttes ut mot å være som en vanlig mann, pappa og kompis, skriver han.

Takker klubber og fans



38-åringen noterte seg for 113 offisielle landskamper for Norge. Han avsluttet karrieren i sin mangeårige svenske klubb Modo, etter også å ha spilt fire kamper for Sparta Sarpsborg og elleve ganger for Örnsköldsvik foregående sesong.

Skrøder passer på å takke samtlige klubber han har spilt for gjennom en 22 år lang karriere på toppnivå.

- Og en stor takk til alle supportere i respektive klubber for all støtte gjennom alle år! I med- og motgang trengs dere, så slutt aldri å bry deg om ditt lag. De trenger deg! tilføyer han.

Lang merittliste



Skrøder vant to svenske mesterskap i løpet av karrieren. Våren 2004 gikk sarpingen helt til topps i SM-sluttspillet med HV71. Tre sesonger seinere klarte han det samme med Modo.

Med hele 260 mål på 856 kamper, er det bare tre spillere gjennom historien som har scoret mer flere ganger enn Skrøder i den øverste svenske ligaen. I antall kamper er det bare to spillere over nordmannen på lista.

For Norge sto Skrøder bak 101 målpoeng, fordelt på 51 scoringer og 50 assist. Han fikk også med seg to OL-deltakelser og hele 14 VM-turneringer med A-landslaget.

