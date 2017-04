Lightning holdt liv i Stanley Cup-drømmen

ANNONSE

MONTREAL CANADIENS - TAMPA BAY LIGHTNING 2-4:

Håpet lever fortsatt for Tampa Bay Lightning etter fredagens borteseier mot Montreal Canadiens og Andreas Martinsen.

Storlaget fra Florida har vært med helt til semifinale og finale i NHL-sluttspillet de siste to åra. Denne sesongen har klubben slitt gjennom store deler av grunnspillet og har stort sett ligget utenfor plasseringene som gir spill om Stanley Cup.

Et ørlite håp om å kvalifisere seg finnes fortsatt etter seieren over Canadiens. Lightning har bare én kamp igjen av grunnspillet. Da venter Buffalo Sabres på hjemmebane og bare seier er godt nok.

Samtidig må Tampa Bay ha hjelp fra andre. Toronto Maple Leafs må tape begge sine to gjenværende kamper, og heller ikke New York Islanders kan vinne begge sin to siste, dersom Lightning skal knipe den siste plassen i sluttspillet.

I Montreal scoret den rusisske stjernen Nikita Kutsjerov for 40. gang på 73 grunnspillkamper. Det er nest best i NHL, bare slått av toppscorer Sidney Crosbys 43 fulltreffere.

Keeper og landsmann Andrej Vasilevskij imponerte også i buret for Tampa Bay. Blant annet hadde burvokteren enn redning av det spektakulære slaget da Canadiens' Philip Danault prøvde å gå rundt kjøkkenveien på baksiden av målet.

- Vi kan egentlig ikke kontrollere noe av det, men blir nødt til å se hva som skjer lørdag hvordan de andre kampene ender. Men vi kommer til å forberede oss til søndag som om sesongen vår står på spill, kommenterte den svenske Tampa-backen Victor Hedman etter kampslutt.

Canadiens hadde allerede sikret seg førsteplassen i Atlantic-divisjonen før oppgjøret. For dem venter Mats Zuccarellos New York Rangers i sluttspillets første runde.

Andreas Martinsen spilte totalt 10.39 minutter mot Ligtnning og endte med et minusmål i statistikken over pluss- og minusmål.