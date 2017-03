Lørenskog klarte ikke avgjøre mot Lillehammer

ANNONSE

Martin Ellingsen ble den store helten for Lillehammer da han satte inn 3-2 med mindre enn 30 sekunder igjen av den tredje og siste perioden.

De to første periodene endte 1-1 etter scoringer av Jacob Noer og Steffen Thoresen i den første, og Stefan Espeland og David Morley i den andre.

Etter søndagens Lillehammer-seier står det 3-2 sammenlagt i favør Lørenskog.

Frisk Asker tok tilbake ledelsen i best av sju-serien mot Vålerenga. Frisk vant søndagens kamp 5-2 og leder 3-2 sammenlagt.

Hjemmelaget vant den første perioden 1-0 etter scoring av Mikkel Christiansen, men det var fortsatt spenning til siste periode etter at midtperioden endte 1-1.

Vinny Saponari økte til 3-1 i starten av den siste perioden, men Tobias Lindström reduserte til 2-3 like etter. Scoringer av Oskar Nilsson og Anders Bastiansen sørget imidlertid for at Frisk stakk av med seieren.

Kampen mellom Storhamar og Sparta i Hamar OL-Amfi har gått til forlengning. Stillingen sammenlagt var 2-2 før søndagens oppgjør.

Stavanger er allerede videre i sluttspillet etter fire strake seirer mot Stjernen.

