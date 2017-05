ANNONSE

Løperen Kjetil Martinsen (24) har skrevet under toårskontakt med Storhamar Ishockey, skriver Hamar Arbeiderblad.

- Jeg valgte Storhamar fordi de viste at de hadde troen på meg, og hvor jeg skal få bidra med det jeg er best på. Jeg vil bidra med det offensive, og forventer at vi skal være med å krige i toppen av tabellen forteller Kjetil Martinsen til klubbens hjemmeside.

Forrige sesong scoret han til sammen 17 mål og hadde 24 målgivende pasninger. Martinsen startet forrige sesong i Manglerud/Star og spilte 37 kamper for dem før han gikk til Stavanger Oilers i januar.

Han avsluttet sesongen med åtte seriekamper og elleve sluttspillkamper. Han ble både serie- og norgesmester med Stavanger-laget.

Martinsen har også spilt for Vålerenga, Frisk Asker, Tønsberg Vikings og Lillehammer på det norske toppnivået tidligere.

- Det er veldig hyggelig at Kjetil velger Hamar som neste stoppested i karrieren, i konkurranse med flere andre tilbud. Det viser at vi er en attraktiv klubb å spille for, og det blir spennende å se det han har å bidra med på isen i gult og blått, sier Storhamar-lederen Sjur Rakstad-Larsen.

Før 17.-mai ble det også klart at veteranen Eirik B. Skadsdammen tar ytterligere en sesong. Han har så langt 17 sesonger i klubben.

Foran kommende sesong har Storhamar hentet inn svenske Fredrik Söderström (39) som erstatter for den avgåtte treneren Sjur Robert Nilsen.

