Martinsen imponerte i debuten for storklubben

N.Y. RANGERS - MONTREAL 1-4:

NEW YORK (Nettavisen): Onsdag fikk Andreas Martinsen en telefon fra Colorado Avalanche-manager Joe Sakic mens han varmet opp til trening. Sju timer senere satt han på et hotellrom i en annen by og tilhørte et annet lag – tidenes mestvinnende NHL-klubb, Montreal Canadiens.

- Montreal er vel et av de morsomste og kuleste lagene å spille for å hele verden, så det er bare å nyte dette, sier Andreas Martinsen til Nettavisen når vi møter ham utenfor bortegarderoben i Madison Square Garden før matchen mot New York Rangers og Mats Zuccarello natt til søndag.

26-åringen er tydelig fornøyd med klubbskiftet. Det er forståelig: Martinsen gikk fra det dårligste laget i NHL til topplaget i Atlantic-divisjonen, som attpåtil er en virkelig storklubb med lange tradisjoner og en enorm medieinteresse. Montreal Canadiens kan kalles et slags «NHLs Real Madrid».

- Dette har vært en ny opplevelse, for å si det sånn. Det har vært noen hektiske dager, men det er gøy å komme til Montreal, smiler Martinsen.

- Manageren er fornøyd

Han hadde det nok gøy mot New York Rangers også. Andreas Martinsen var nær ved å score i sitt aller første skift, og leverte totalt sett en av sine beste kamper i NHL.

Canadiens vant kampen 4-1 og gikk dermed seirende ut av samtlige tre matcher mot New York Rangers denne sesongen. Natt til søndag var det Shea Weber, Artturi Lehkonen, Andrew Shaw og Jordie Benn som scoret for bortelaget, mens Chris Kreider nettet for Rangers. Mats Zuccarello noterte seg for en assist på scoringen til Kreider.

- Det er vanskelig å rangere opplevelser, men dette var en viktig seier og det var viktig for meg å få vist meg fram og sette meg litt i respekt. Jeg vil vise at jeg hører hjemme her og er villig til å blø for de jeg spiller sammen med. Men denne opplevelsen er selvfølgelig høyt oppe, sier Martinsen til Nettavisen.

HER ER Andreas Martinsen nær scoring i sitt aller første skift for Montreal Canadiens. Henrik Lundqvist stoppet pucken.

Montreal Gazettes sportskommentator Pat Hickey er en av dem som lot seg imponere av Andreas Martinsen i nordmannens første kamp for den kanadiske storklubben.

- Han har vært svært god, synes jeg. Det samme synes klubbens manager (Marc Bergevin, red.anm.), som jeg nettopp snakket med. Han var veldig imponert over Martinsen. Han sa til meg at han synes Martinsen ser ut til å være en oppgradering fra Sven Andrighetto (den spilleren Martinsen ble byttet mot, red.anm.). Han liker hvor godt han skøyter og spiller fysisk, forteller Hickey til Nettavisen.

- Og du er enig i dette?

- Ja, jeg er enig, sier Hickey, som forteller at han før denne matchen først og fremst har forbundet Norge med Lillehammer-OL.

New York Rangers' legendariske kommentator Sam Rosen kom også med positiv omtale av Martinsen under kampen.

- Han har vært svært synlig i denne kampen, sa Rosen under sendingen til MSG.

Martinsen ser ut til å spille med selvtillit. Spørsmålet er om denne selvtilliten er et resultat av gode kamper for Colorado før klubbskiftet eller stammer fra det faktum at han var ønsket av Montreal.

- Jeg føler at jeg har vært inne i en bra trend i det siste. Jeg prøver å si til meg selv at «jeg vet hva jeg skal gjøre utpå der, jeg kan spille», og ikke tenke så mye. Når man spiller så mye som i dag, er det mye lettere å ha selvtillit og gjøre noe når man har pucken.

DEBUTERTE: Andreas Martinsen debuterte for Montreal Canadiens mot New York Rangers og Mats Zuccarello. Dette var femte gang to nordmenn møttes i en NHL-kamp.

Familien flytter etter

Møtet med New York Rangers var Canadiens’ første av fire strake bortekamper. Det betyr at Andreas Martinsen fremdeles vente med å finne seg til rette i byen Montreal.

Mens den 191 centimeter høye og 100 kilo tunge nordmannen imponerer nye lagkamerater, skal hans forlovede Camilla Jørgensen og deres fem måneder gamle datter flytte fra Denver i USA til Montreal i Canada.

- Ja. Vi er borte i ni dagers tid, så vi har flydd over familie, som skal hjelpe til med å pakke ned og fly over sammen med dem. De kommer vel i midten av mars en gang, tenker jeg, sier Martinsen til Nettavisen.

Hans kontrakt utløpet etter denne sesongen, hvilket betyr at han har kort tid på å overbevise manager Marc Bergevin og trener Claude Julien om at han er en mann de bør satse langsiktig på. Sannsynligvis er det dog enklere å imponere i et lag som vinner enn et som taper, slik Colorado Avalanche stort sett har gjort.

- Det er en gyllen mulighet for meg til å vise meg fram, den siste måneden og i sluttspillet, erkjenner Martinsen.

MONTREAL-KJENNER: Roy Ulvmoen (til høyre) fra podcasten NHL-prat har fulgt Montreal Canadiens i en årrekke. Til venstre ser vi hans podcast-makker Torgrim Bakke.

Ønsket fysikk

Montreal Canadiens-ekspert og programleder Roy Ulvmoen i podcasten NHL-prat tror at det er to grunner til at Montreal ga bort sveitseren Sven Andrighetto (23) for å få Martinsen.

- De ønsket å hente inn mer fysikk uten å miste særlig fart hos sine dybdespillere. Martinsen er 12 centimeter høyere og 20 kilo tyngre enn Andrighetto, og Martinsen har levert 146 taklinger i år, noe som ville vært nest mest i Canadiens denne sesongen. I tillegg tror jeg Martinsens allsidighet, at han kan bekle flere posisjoner, er noe Bergevin har sett etter, sier Ulvmoen til Nettavisen.

Montreal Canadiens hentet inn flere spillere av samme type, fysisk tøffe, før overgangsvinduet stengte. Ulvmoen ser for seg at Martinsen vil måtte stå over enkelte kamper, fordi klubben har skaffet seg mange valgmuligheter, og at trener Julien nå kan håndplukke de matchene som han mener at Martinsen passer best til.

- Hva tror du om sjansen hans til å spille seg til ny kontrakt i NHL?

- Den jobben han har gjort for Avalanche ga ham jo muligheten til å spille for en divisjonsleder ut sesongen. Kanskje har agenten hans nok å forhandle med, bare der. Får han i tillegg noen sluttspillkamper på CV-en, ser jeg lyst på sjansen for ny NHL-kontrakt. Om det blir i Montreal eller ikke, avhenger nok av hvor godt inntrykk han gjør på og utenfor isen, sier Ulvmoen.

P.S. Etter 65 matcher står Mats Zuccarello nå med 45 poeng, fordelt på 12 mål og 33 assists. Andreas Martinsen har 3 mål og 7 poeng på 56 kamper.