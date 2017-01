Martinsen scoret – Avalanche tapte

ANNONSE

SAN JOSE SHARKS - COLORADO AVALANCHE 5-2 (1-0,0-1,4-1):

Kampen gikk glimrende for Martinsen personlig, som med under ti minutter på isen fikk inn ett mål i tredje periode. På tross av nordmannens scoring, ble det likevel tap for Avalanche.

Laget fra San Jose ble imidlertid for sterke. Sharks’ Brent Burns var den eneste som scoret i første periode, og Avalanches Jarome Iginla utlignet i andre periode.

I tredje periode kjørte Patrick Marleau over hjemmelaget totalt da han satte pucken i nettet tre ganger på rad etter 2.53, 5.57 og 10.35 minutter.

Martinsen fikk avbrutt målfesten en stakket stund med sitt mål ved hjelp av lagkameratene Zadorov og Comeau, men ikke lenge etter sørget Marleau for nok et mål for bortelaget og stillingen 5-2.

