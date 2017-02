Mats Zuccarello skjønner hvorfor klubber vil ha Andreas Martinsen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Norske ishockeyspillere har til sammen nettopp rundet tusen kamper i NHL – totalt har de åtte nordmennene som har nådd verdens tøffeste liga spilt 1006 kamper.

Bare tre ganger tidligere i historien har to nordmenn møttes i samme kamp. Til sammenligning har en svenske spilt mot en annen svenske i sju kamper bare natt til fredag.

- Det blir selvfølgelig kult å møte Andreas Martinsen. Det er ikke så ofte man har to nordmenn i samme kamp. Det blir gøy å se ham igjen, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

De to er travelt opptatt på hver sin kant av USA mesteparten av sesongen, som inneholder 82 grunnseriekamper per lag fra oktober til april. Mens Zuccarello har sin base i New York, holder Martinsen til i Denver, 2900 kilometer lenger vest.

Zuccarello forteller at de utveksler noen tekstmeldinger «i ny og ne», og at han alltid forsøker å se kampene til Martinsen dersom de sendes på TV mens han har fri.

- Ja, det er klart jeg følger med på hvordan han gjør det. Jeg unner ham alt godt. Jeg vil selvfølgelig at vi skal vinne på lørdag, men jeg håper at han gjør det bra også, sier Zuccarello.

Fakta: Norske møter i NHL:

31.01.2007: Patrick Thoresen (Edmonton Oilers) og Ole-Kristian Tollefsen (Columbus Blue Jackets) møttes i en kamp Oilers vant 5-2. Thoresen hadde én assist. 22.02.2007: Ole-Kristian Tollefsen (Columbus Blue Jackets) og Patrick Thoresen (Edmonton Oilers) møttes i en kamp Oilers vant 4-0. 31.12.2016: Andreas Martinsen (Colorado Avalanche) og Mats Zuccarello (New York Rangers) møttes i en kamp Rangers vant 6-2. Zuccarello hadde to assists.

FØLGER MED: Zuccarello holder seg oppdatert på hvordan det går med Andreas Martinsen i NHL.

Rangers-profilen har fått med seg at Martinsen er blitt diskutert når andre klubber diskuterer mulige spilleroverganger med Colorado Avalanche i forkant av at overgangsvinduet stenger 1. mars.

- Han er stor og sterk, har et bra skudd og kan spille bra i en checking-rolle. Jeg har full forståelse for at folk er interessert i ham.

Martinsen rundet for øvrig 100 kamper i NHL natt til fredag. Så langt denne sesongen har 26-åringen produsert tre mål og fem poeng på 45 kamper. Zuccarello har på sin side gjort 41 poeng på 54 kamper for New York Rangers.

Kampen mellom Avalanche og Rangers i Madison Square Garden starter klokken 01 natt til søndag.