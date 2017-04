Montreal vraker Andreas Martinsen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Andreas Martinsen hadde en tung kamp mot New York Rangers i lagenes andre møte i årets sluttspill.

Mens nordmannen var på isen, fikk Montreal bare til fem skuddforsøk, mens motstanderne kom til 13. Det gir Martinsen en såkalt «Corsi» på 27 prosent, noe som var desidert svakest hos begge lag i matchen, som Montreal vant 4-3 etter overtid.

Etter to kamper har Martinsen en Corsi på 39,13, som også er svakest i Montreal. Svakest hos alle lag er Dan Girardi med 33,3 og Michael Grabner med 34,48.

- Det kom dessverre ikke som en overraskelse. I rak motsetning til Rangers sin fjerderekka, som har vært fantastisk så langt, har Canadiens sin vært direkte svak i de to første kampene. De har slitt med å skape noe fremover, og de har sluppet Rangers-spillerne for lett til scoringssjanser, sier Montreal-ekspert Roy Ulvmoen fra podcasten NHL-prat.

- Tallene som du refererer til, viser at Martinsen har vært Canadiens' svakeste ledd hittil. Martinsen har i tillegg ikke den samme statusen som for eksempel en Dwight King (to ganger Stanley Cup-mester), så Martinsen var nok et enkelt valg å vrake når det skulle gjøres forandringer denne gangen, mener Ulvmoen.

Torrey Mitchell erstatter Martinsen. På backsiden kommer Brendan Davidson inn i stedet for Nikita Nesterov.

- At Mitchell kommer inn, gjør også at fjerderekka fortsatt består av to spillere som kan ta dropp, noe som også kan ha vært en faktor i denne vrakingen da Alex Galchenyuk er flyttet opp i tredjerekka. Men jeg vil også legge til noe positivt; Martinsen viser tidvis at han har noe i dette laget å gjøre, med bra fart og fysikk. Totalt sett har han bare ikke vært dyktig nok med puck i offensiv sone og slitt for mye i sitt defensive spill til å forsvare en plass i laget, sier Ulvmoen til Nettavisen.

Best-av-sju-oppgjøret står 1-1 etter to kamper, ettersom Rangers vant første duell 2-0.

Natt til mandag spilles kamp tre, og den første i serien i New York. Nettavisen er til stede også på denne kampen og vil komme med fyldig dekning fra Madison Square Garden. Matchen starter 01.00 norsk tid.