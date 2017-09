Myrvold klar for comeback

Anders Myrvold (42) har holdt nivået såpass bra at han kommer til å spille for Vålerenga i eliteserien i ishockey den kommende sesongen.

Det bekrefter 42-åringen til TV 2.

- Det er veldig moro å skulle gjøre comeback. Jeg har jo trent mye i mange år nå, og er i god fysisk form. Når gutta gikk på is nå i sommer kjente jeg at det kriblet litt, så jeg spurte Roy (Johansen) om jeg kunne få trene med dem. Uten at det var noe mer tanke bak det. Så har vi tatt det uke for uke, og det å være en del av et lag har jeg nok savnet mer enn jeg trodde, sier Myrvold til kanalen.

Den tidligere NHL-proffen la opp i 2011, men har holdt den fysiske formen ved like og har vist at han heller ikke har glemt ishockeyferdighetene.

Nå er han klar for å ikle seg Vålerenga-drakten igjen, en drakt han spilte med da han blant annet ble Norgesmester i 2006.

– Det er en tilfredsstillelse og en glede å nå være tilbake. Ikke minst er jeg veldig stolt over å kunne ta på meg Vålerenga-drakta igjen, for den har betydd veldig mye for meg. Den har jeg opplevd mye bra, og en del vondt i. Det gir meg jo en stolthet å kunne ta på meg den igjen, når jeg kan sette ting i perspektiv, understreker han.

