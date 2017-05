Nå er Zuccarello nær semifinaleplass

ANNONSE

N.Y. RANGERS - OTTAWA 4-1:

NEW YORK (Nettavisen): Mats Zuccarello overlot rampelyset til svenske Oscar Lindberg i den fjerde kvartfinaleduellen med Ottawa Senators natt til fredag.

Mens nordmannen var banens beste i 4-1-seieren to dager tidligere, var det denne gang Lindberg som utmerket seg mest. 25-åringen fra Skellefteå scoret både 2-0 og 3-0.

- En klassespiller

For et New York Rangers-lag som er bygd opp med fokus på å ha fire gode rekker, er det tilfredsstillende å se at selv fjerdesenteren kan levere mål.

- Det er gøy å se ham spille. Du kan se hvilke kvaliteter han har som senter. Han er rolig med pucken og gjør medspillerne sine bedre. Han hadde en tøff skade, så det er gøy å se ham i så god form nå, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

Oscar Lindberg gjorde 28 poeng på 68 kamper forrige sesong, som var hans første i NHL. Det skapte forventninger til denne sesongen, men en skade holdt ham ute av laget de første ukene av grunnserien og først i februar lignet han på den spilleren vi så ofte så i fjor. Det ble bare 20 poeng på 65 kamper denne sesongen.

- Oscar var skadd i begynnelsen av sesongen og da tar det tid før man kommer i form. Han er en klassespiller. Han viser det på treninger hver dag, forteller Zuccarello.

OSCAR LINDBERG feirer scoring 2,01 minutter ut i andre periode.

Må holde fokus



Nordmannen trekker også fram lagets jevnhet som en av årsakene til at Rangers nå har vunnet komfortabelt 4-1 i to kamper på rad.

- Styrken i laget vårt, er at vi har fire rekker som er jevngode. Spesielt i sluttspill er det viktig at alle rekker gjør det de kan, og i dag gjorde de det. Det er enormt for oss, mener lagets nummer 36.

- Ser man på spillet i alle fire kamper samlet, så må dere være ganske komfortable nå?

- Vi kan ikke være det. Vi har spilt bra og burde ha vunnet den andre kampen, og kunne ha vunnet den først. Nå er det 2-2, så da gjelder det å være klar for kamp fem, sier Zuccarello til Nettavisen.

Ottawa-spillerne virket frustrerte mot slutten av kamp fire. De siste 150 sekundene av matchen ble det delt ut tolv utvisninger og totalt 58 minutter. Totalt ble det 92 utvisningsminutter i kampen, et uvanlig høyt tall i en sluttspillkamp.

- Vi får fokusere på å spille hockey. Man skjønner at de blir frustrerte, men vi får bare fokusere på spillet vårt, mener Zuccarello.

Fortjent seier



Nick Holden ga Rangers ledelsen 14,04 minutter ut i første periode, før Lindberg scoret to ganger i midtperioden. I fjerde periode fikk også Chris Kreider pucken forbi Craig Anderson.

Samtidig holdt Rangers nesten helt tett bakover mot et tamt bortelag. Bare Kyle Turris klarte å få pucken forbi Henrik Lundqvist, og for å få det til, måtte han plassere skuddet helt i krysset samtidig som svenskens utsikt var sperret.

Det endte med en fortjent 4-1-seier til Rangers, for andre gang på rad.

Dermed står det 2-2 i kamper i best-av-sju-duellen. Nå er det i praksis best av tre kamper. Den første spilles i Ottawa førstkommende lørdag. Der må kanadiernes trener Guy Boucher finne på noe lurt.

Rangers har nemlig vunnet 8-2 til sammen over de to siste matchene og dominert fullstendig spillemessig. Får ikke Ottawa gjort noe med dette, er deres sesong over tirsdag 9. mai.