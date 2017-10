New York Rangers beseiret Nashville Predators i viktig kamp

Mats Zuccarellos lag tok en etterlengtet og svært viktig seier.

N.Y. RANGERS – NASHVILLE 4-2:

NEW YORK (Nettavisen): Vi er fortsatt i oktober. NHL-grunnserien startet i oktober. Den avsluttes ikke før i april. Og likevel kunne lørdagens match mot Nashville Predators på en måte kalles en skjebnekamp.

Det er sjelden lag klarer å komme til sluttspill dersom de ligger fire poeng bak sluttspillplass ved inngangen til november.

Årsaken til at dette er så vanskelig, er at det bare deles ut to poeng for seier og at man får ett poeng dersom man holder uavgjort etter 60 minutter og deretter taper i overtid. Dette gjør det vanskelig å ta igjen det tapte.

New York Rangers lå allerede fem poeng bak sluttspillplass før matchen mot Nashville.

Tre store problemer



Dette var det viktigste av minst tre store problemer trener Alain Vigneault hanskes med: For få poeng.

Problem to er at laget altfor ofte har fått en svak start på kampene og dermed blitt nødt til å jage bakfra.

Problem tre er at topprekka med Mats Zuccarello, Rick Nash og Mika Zibanejad ikke fungerer sammen.

Løste ikke problem tre



Hovedårsaken er at Nash og Zuccarello ikke passer hverandre. Nash er en målfarlig spiller, men best når han går solo og har svakheter både med å posisjonere seg åpen for pasninger i målfarlige situasjoner og med å sentre pucken. Zuccarello er best når han kan bruke sin kreativitet og ha mye tid sammen med pucken.

I alle unntatt to kamper denne sesongen (Montreal og New Jersey), har Zuccarello og Nash spilt i rekke sammen det meste av tiden fem-mot-fem.

Hvis man søker opp hvor mange ganger både Nash og Zuccarello har gjort målpoeng ved samme scoring, ender man opp tomhendt. Det har ikke skjedd en eneste gang. Nash har faktisk bare gjort ett poeng på ni kamper.

Samtidig har Zuccarello gjort to mål og fem assists på ni kamper.

Dette problemet ble heller ikke løst mot Nashville Predators.

- Jeg vet at Mats kan spille bedre og jeg vet at Nash til slutt kommer til å score mer regelmessig, basert på hvor hardt de jobber, sier trener Alain Vigneault til Nettavisen.

Rangers-bossen, som er i starten av sin femte sesong som trener i klubben, er fortsatt begeistret for duoen.

- De er hjertet og sjelen i laget vårt. Begge har mye erfaring og jobber hardt. Mats er kanskje ikke den største spilleren, men vi trenger at han kjemper som han gjør, for det smitter over på andre.

RICK NASH har bare scoret ett mål denne sesongen.

Løste problem to



Jesper Fast sørget for at Rangers tok den viktige 1-0-ledelsen, da han styrte pucken i mål etter at Juuse Saros stanset avslutningen fra Kevin Hayes, men etterlot pucken liggende på et sølvfat.

I slutten av et overtallsspill på tampen av første periode, økte Chris Kreider til 2-0 etter at Alexej Jemelin rotet bort pucken ved siden av sitt eget mål. J.T. Miller spilte fram til Kreider, som lett kunne sett pucken i mål for første gang denne sesongen.

Dermed unngikk Rangers for én gangs skyld en dårlig start. I fem av de åtte første kampene, har motstanderlaget scoret først denne sesongen. I tillegg har Rangers tapt to av de tre kampene hvor de selv har satt inn 1-0-målet.

104 sekunder ut i andre periode reduserte Mattias Ekholm til 1-2.

Nærmer seg løsning på problem én



Tolv minutter senere viste Kevin Hayes hvor god han kan være, noe mange Rangers-fans gjerne vil se litt oftere. Rangers’ nummer 13 mottok pucken i midtsonen og førte den rundt den midlertidige rundingsbøyen Matt Irwin og helt fram til Saros, før han løftet pucken opp i krysset til 3-1-ledelse.

Filip Forsberg reduserte til 2-3 mot slutten av midtperioden og sørget for at Zuccarello og lagkameratene på ingen måte kunne føle seg trygge før tredje periode.

Henrik Lundqvist stengte imidlertid igjen Rangers-buret de siste 20 minuttene. I siste minutt satte Jimmy Vesey pucken i tomt bur, og sørget for at broadwaylaget fikk en 4-2-seier og to svært viktige poeng ut av møtet med fjorårets Stanley Cup-finalist Nashville Predators.

- Jeg synes vi har spilt bra i de to siste kampene. Vi forsøker å holde det enkelt i egen sone. Når du spiller godt i forsvar, kan du generere mer offensivt og i dag synes jeg at vi gjorde det, oppsummerer Kevin Hayes.

Seieren mot Nashville løfter Rangers til seks poeng etter ni kamper. Det er i skrivende stund tre poeng opp til sluttspillplass – men samtlige lag foran Rangers har spilt færre kamper.

- Jeg vet ikke om lettelse er det rette ordet. Vi synes åpenbart at vi hadde fortjent en bedre poengfangst i de tre siste kampene. Prosessen var der, arbeidsinnsatsen var der, mener Vigneault.

