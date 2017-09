NHL-spiller rammet av kreft

Brian Boyle (32) i NHL-klubben New Jersey er rammet av kreft, opplyser klubben.

32-åringen, som tidligere har spilt for Los Angeles, New York Rangers, Tampa Bay Lightning og Toronto, skrev under på en toårskontrakt med klubben før denne sesongen.

Nå opplyser klubben at Boyle er rammet av en uvanlig form for leukemi, som sitter i beinmargen.

Klubbens lege, Michael Farber, opplyser at sykdommen er oppdaget på et tidlig stadium og at den går an å behandle med medisin. Boyle sier han forventer å leve et normalt liv, basert på hva han har blitt fortalt av legene.

– Vi har en god plan for å bekjempe sykdommen, og jeg ser fram til å komme på isen og spille. Jeg vet ikke når det skjer, men jeg har som mål å være klar til sesongåpningen 7. oktober, sier den amerikanske spilleren.

(©NTB)

