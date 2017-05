Ni av 25 norske VM-spillere uten kontrakt

ANNONSE

Disse ni er Mathias Trettenes, Jonas Holøs, Sondre Olden, Martin Røymark, Andreas Martinsen, Henrik Haukeland, Patrick Thoresen, Thomas Valkvæ Olsen og Jørgen Karterud.

I løpet av mesterskapet har NTB snakket med fem av dem: Patrick Thoresen, Jonas Holøs, Andreas Martinsen, Mathias Trettenes og Henrik Haukeland.

De to første har fått en rekke tilbud de tygger på. Både Holøs (Färjestad) og Thoresen (ZSC Lions Zürich) takket nei til nye kontraktforslag. De ønsker å prøve noe nytt.

Taust

Felles for alle er at de hevder at de ikke tenker på klubbkarrieren når de er midt i VM. Da legger de slik til stede. De sier at det ikke er snakk om forhandlinger så lenge mesterskapet pågår, og Ifølge landslagstrener Petter Thoresen stemmer dette. Han tror ikke at kontraktsløse spillere lar seg forstyrre at en viss usikkerhet med kommende klubbvalg under mesterskapet.

- Jeg tror at spillerne er rolig rundt dette under VM. De vet at den beste måten å markedsføre seg selv på er å spille så godt de kan, sier Thoresen til NTB.

Et eksempel på god markedsføring fikk vi lørdag da Andreas Martinsen kranglet inn Norges utligningsmål til 2–2 mot Tsjekkia rett før slutt. Martinsens kontrakt med Montreal Canadiens er utgått. Foreløpig har verken Montreal Canadiens eller noen annen NHL-klubb plukket ham opp med tanke på neste sesong. Etter 1. juli står han fritt til å snakke med hvem som helst.

Agenter

Samtlige ishockeyspillere av et visst nivå har en agent, og i VM florerer det av både agenter og speidere av alle slag som er der for å representere sin egne spillere og kanskje finne seg nye spillere som de kan representere. Det er derfor god grunn til å anta at det foregår et utstrakt spill i kulissene som det ikke er så umiddelbart lett å få øye på.

I den norske troppen finnes det også to spillere som allerede er klare for nye klubber foran neste sesong. Aleksander Reichenberg forlater Storhamar og er på plass hos Sparta Praha i Tsjekkia i løpet av sommeren. Alexander Bonsaksen skifter fra finske Tappara og til Iserlohn Roosters i tysk ishockey.

