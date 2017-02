ANNONSE

ØSTERRIKE - NORGE 2-1 e. str.

Norge ledet lenge mot vertsnasjon Østerrike i den pågående ishockeyturneringen i Graz. Likevel tapte Petter Thoresens utvalgte til slutt 1-2 etter forlengning og straffeslag.

Lørenskog-backen Villiam Strøm sendte Norge i ledelsen etter en målløs første periode. Til da hadde Norge vært det klart beste laget, og Tommy Kristiansen hadde blant annet misset på straffe.

Andreas Heier og Kristian Forsberg fikk notert assist på Norges mål. Men Kristiansen var vel så mye involvert. Han blokkerte sikten for Østerrikes keeper da Strøm fyrte løs fra blålinja.

Se fullstendig kampfakta her (ekstern lenke)

Snaue fem minutter før slutt utlignet Østerrike. Også det var relativt fortjent, ettersom Norge gjorde flere feil bakover på banen mot slutten av ordinær spilletid.

Keeper Lars Haugen hadde allerede reddet lagkompisene sin flere ganger da Lukas Haudum ordnet 1-1 og forlengning.

Der trakk hjemmelaget det lengste strået, også da etter å ha blitt forært flere gode muligheter av slurvete nordmenn. Manuel Ganahl ble matchvinner.

Norge har like mange poeng som Østerrike, men ligger som nummer to på tabellen på innbyrdes oppgjør. I den første kampen ble Frankrike slått 4-1. Lørdag venter Slovakia, som tapte 1-3 for franskmennene fredag.

Petter Thoresen er inne i sin første sesong som norsk landslagssjef. Han innledet jobben med å ta Norge til OL i Pyeongchang.

Norge starter VM i Frankrike og Tyskland med å møte Frankrike i Paris 6. mai.

(©NTB)