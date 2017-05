Norge startet VM med å senke vertsnasjonen

ANNONSE

NORGE - FRANKRIKE 3-2 (0-0, 2-1, 1-1):

Norge fikk en drømmestart på ishockey-VM i Frankrike lørdag kveld. De norske hockeygutta satte fart i møte med hjemmenasjonen, og vant matchen til slutt 3-2 etter mål av Ken André Olimb og Patrick Thoresen.

- Det har alltid vært jevne kamper mot Frankrike. Det er sterkt å vinne på deres hjemmebane. Vi blir satt under press i perioder, men vi er det beste laget, oppsummerte Petter Thoresen overfor Eurosport.

- Det er mye hjerte i laget. Vi jobber hardt, og skulle scoret flere i andre periode så vi kunne fått ro, men det ble seier til slutt. Det er veldig viktig (med seier i første kamp), så får vi se hvordan det går framover, la han til.

Første periode var preget av nervøst spill, der lagene virket litt forsiktige. Derfor ble det heller ikke tatt spesielt stor risiko fra noen av lagene, og dermed gikk de i garderoben etter en målløs førsteperiode.

Tok ledelsen

Fem minutter inn i den andre perioden, løsnet det for Norge.

Ken André Olimb fikk pucken fra bror Mathis Olimb, og gjorde alt riktig da han sendte Norge i ledelsen.

Ikke lenge etter fikk Patrick Thoresen gleden av å styre inn Norges andre mål for kvelden. Målet kom etter en periode med overtallsspill der Norge hadde slurvet litt. Da det hele så ut til å renne ut i sanden, fant Mathis Olimb luka som skulle til for å finne Thoresen ved franskmennenes mål.

I FRANKRIKE: Hockey-VM spilles i Frankrike.

Norge så ut til å kunne kontrollere 2-0-ledelsen til pause, men knapp to minutter før perioden var over, kom den franske reduseringen. Stephane da Costa fikk satt inn 2-1 etter en assist fra Damien Fleury.

Intens sisteperiode



Tre minutter inn i den tredje perioden fikk Patrick Thoresen en enorm mulighet til å øke Norges ledelse, men mannen som satte inn Norges andre mål, klarte ikke å sette inn mål nummer tre.

Etter at spillet roet seg litt i noen minutter, var Thoresen plutselig på plass igjen. Via en franskmann fikk den norske tomålsscoreren økt Norges ledelse.

I stedet for å avlive kampen, slapp Norge Frankrike rett tilbake i oppgjøret. Ni sekunder etter Thoresens mål, hadde Stephane da Costa satt inn reduseringen og sørget for at det stod 3-2 på resultattavla halvveis i den tredje perioden.

Etter en høydramatisk avslutning på sisteperioden, klarte Norge å forsvare 3-2-ledelsen, og sikret seg dermed en perfekt start på VM.