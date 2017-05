Norge tapte mot Canada

ANNONSE

CANADA - NORGE 5-0:

Utgangspunktet var enkelt - Norge måtte ta poeng mot hockeynasjonen Canada for å ha en mulighet til å ta seg til kvartfinalen i VM.

Men dessverre endte det som de fleste ventet. Canada ble mange nummer for store for de norske spillerne som aldri klarte å true stjernene fra Nord-Amerika.

Canada hadde full kontroll fra første periode og tok til slutt en komfortabel 5-0-seier.

- Vi er ikke i nærheten. Det ser litt ut som at Canada møter et guttelag her, konkluderte Eurosport-ekspert Espen «Shampo» Knutsen etter 2. periode

- I alle spillets faser er vi ikke i nærheten i det hele tatt. Nærkamper, skøytegåing, dropper…Vi henger rett og slett ikke med. Det er klasseforskjell på lagene, sa Shampo.

Landslagstrener Petter Thoresen er enig at det var stor forskjell på lagene.

- Det er vanskelig å ikke være veldig enig i det. Det er stor klasseforskjell. Vi skaper nesten ingenting og vi ble utspilt. Sånn er det. Det ser ut som vi er slitne. I dag hang vi ikke med, sier Thoresen til Eurosport etter kampen.

TAP: Det ble tap for Petter Thoresens menn mot Canada.

Hockeyekspert «Shampo» var imidlertid klar på at de norske spillerne skal være fornøyd med mye av det de har vist tidligere i VM.

- Selv om vi ikke er helt med i den kampen her, så har vi vært veldig bra gjennom hele mesterskapet, sa Shampo.

Canada presset Norge

Norge slet med å henge med fra starten av og Canada satte nordmennene umiddelbart under press.

Etter fem minutter satte Wayne Simmonds det alle trodde var 1-0 til Canada, men scoringen ble annullert ettersom målet var ute av stilling.

Norge hevet seg noe midtveis i perioden, men klarte aldri å skape noen virkelig store muligheter og i stedet sendte Brayden Schenn Canada opp i ledelsen etter 18 minutter da han snappet opp en retur etter at Haukeland reddet et skudd fra Chris Lee. Norge i undertall klarte ikke å rydde unna pucken og dermed satte Philadelphia Flyers-spilleren inn 1-0.

Cirka ett minutt senere, kunne de kanadiske tilskuerne igjen juble for scoring. Igjen utnyttet de overtallet og denne gangen var det 24 år gamle Colton Parayko som scoret for Canada.

Drømmetreff

Norge slet med å henge med i den første perioden, men i andre periode skulle vondt bli til verre for Thoresens menn.

Canada dominerte fullstendig, og det var ingen overraskelse at Winnipeg Jest-spiller Mark Scheifele økte ledelsen til 3-0 cirka 15 minutter ut i perioden. Igjen kom scoringen etter at kanadierne var flinkest til å snappe opp returen foran det norske målet.

De norske spillerne virket alltid å være et halvt sekund etter i de fleste duellene og trolig skal de være glad for at de ikke slapp inn flere mål enn de gjorde.

De måtte riktignok være vitne til at Canada la på til 4-0 like før pause da Parayko banket til med et langskudd. Pucken stoppet aldri før den lå i nettet bak Haukeland.

Roligere tredjeperiode

De kanadiske stjernene slapp seg ned flere hakk i siste periode, men Norge slet likevel med å skape de store sjansene.

Og da Canada økte tempoet litt mot slutten av tredje periode, måtte de norske spillerne se Ryan O'Reilly legge på til 5-0.

Det ble også sluttresultet i en kamp Norge var aldri var i nærheten av å henge med i.

Med tap mot Canada har Norge nå ingen muligheter til å nå kvartfinalen. Norge avslutter dermed VM med kamp mot Hviterussland tirsdag.