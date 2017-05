Norge tapte nytt VM-drama

ANNONSE

NORGE - FINLAND 2-3 (1-0, 0-2, 1-0, 0-1):

Norge hadde en av sine beste sjanser noensinne til å slå hockeystorheten Finland lørdag.

Oppgjøret gikk til spilleforlengelse, der Norge spilte over 1.40 minutter i overtall, men ikke maktet å sette vinnermålet. Isteden kontret Finlands utviste spiller inn 2-3 rett etter å ha kommet ut fra utvisningboksen.

Markus Hännikäinen gjorde ingen feil aleine med Lars Haugen. Utur for de norske spillerne, men også noe udyktighet i sekundene like før.

Finnene har hatt et svakt VM så langt og kampen var for det meste jevnspilt. Dessverre for Norge klarte man ikke å sette pucken som ville holdt laget foran Finland i kampen om avansement.

- Hadde power-playet vært litt skarpere, særlig i fire mot tre her i underkant av to minutter, da må man klare å produsere flere skudd enn det vi fikk til, oppsummerte Eurosport-ekspert Espen Shampo Knutsen.

Fornøyd med poeng



De norske spillerne var likevel glade for poenget de fikk med seg. Profilene Patrick Thoresen og Mathis Olimb var blant dem som ikke tok sluttresultatet så tungt.

- Det er veldig bra å ta et poeng mot Finland. Det er en kjempeinnsats av laget igjen. Samtidig er man skuffa over at det ikke blir to eller tre poeng, oppsummerte Mathis Olimb overfor Eurosport.

Han var på isen da Norge mislyktes i spill fire mot tre. En norsk avslutning ble blokkert og pucken gikk deretter rett til matchvinner Hännikäinen.

- Jeg synes man skal ta de skudda og ta de mulighetene ellers gjør man aldri mål. Nå spratt den i et leggskinn og de fikk en frisjanse. Det er sånt som skjer, fortsatte Olimb.

Overtok viktig fjerdeplass



Finland lå faktisk bak det norske landslaget på puljetabellen før nabofeiden i Paris. Et overraskende klart nederlag for vertsnasjon Frankrike, samt poengtap mot Tsjekkia, gjorde at det ishockeyfrelste landet i øst lå på etterskudd etter fire innledende kamper.

Petter Thoresens gutter tok også ledelsen tidlig i VM-duellen, men dessverre holdt det ikke til seier. Men det startet meget lovende for de norske ishockeygutta. Norge dominerte innledningsvis, og fikk også ledermålet halvannet minutt før den første perioden var ferdigspilt.

Veteranen Anders Bastiansen var mannen som styrte inn et skudd fra Mattias Nørstebø bak den Finland-målvakta Joonas Korpisalo. Sistnevnte spiller til daglig i NHL for Columbus Blue Jackets.

Men en mindre god midtperiode ga to baklengsmål som holdt til finsk ledelse helt til sluttsekundene av ordinær tid. Juuso Hietanen overlistet først Haugen fra nesten død vinkel, før Julius Honka fikset finsk ledelse mindre enn tre minutter seinere.

NORSK JUBEL: Anders Bastiansen (til høyre) scoret Norges første mål i ishockeythrilleren mot Finland.

Nok av muligheter



Finske utvisninger ga Norge sjansen i overtall også tre ganger i den avsluttende perioden, uten at det ble uttellling i mål.

Et stolpeskudd fra Mathis Olimb var det nærmeste nordmennene kom en utligning i power play.

Mot slutten hjalp det derimot å ta ut keeper Lars Haugen for å kunne bruke en ekstra utespiller. Andreas Martinsen kjempet inn 2-2 med bare 29 sekunder igjen.

Norge har poeng etter fem av sju kamper i gruppespillet. Finland gikk forbi Norge og har åtte som følge av det avgjørende overtidsmålet.

Det norske laget ha en dose hjelp for å klare målet om kvartfinale. Norge må mest sannsynlig vinne mot Hviterussland, mens Sveits og Finland ikke kan ta mer enn henholdsvis ett og to poeng på sine resterende kamper. De to nasjonene møtes innbyrdes søndag.

Sveits, Norge og Finland har alle igjen en kamp hver mot Canada, gruppas suverene leder. Ishockeynes hjemland har vunnet alle sine kamper i VM så langt.