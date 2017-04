ANNONSE

Det ble klart etter onsdagens kamper i den nordamerikanske ishockeyligaen. Rangers er allerede sikret beste frikort-posisjon i Eastern Conference.

Det betyr at Zuccarello møter Martinsen Montreal Canadiens i best av sju kamper.

For Rangers gjenstår to kamper i grunnspillet. Sluttspillet starter 12. april. Oppsettet gjør også at landslaget med stor sannsynlighet vil få med seg én av disse to til VM-start i Frankrike.

Martinsen spilte ikke da laget hans tapte 1-2 for Buffalo Sabres onsdag. Zuccarello fikk også hvile da Rangers tapte 0-2 mot Washington Capitals samme dag.

