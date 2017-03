ANNONSE

Den mangeårige Stavanger Oilers-profilen Christian Dahl-Andersen gir seg med ishockey etter denne sesongen.

Det bekrefter 36-åringen selv på Instagram mandag.

- Etter mange runder i tenkeboksen har jeg bestemt meg for å legge skøytene på hylla. Selvfølgelig har det vært en utrolig vanskelig beslutning å ta, men jeg er glad for alt jeg har fått oppleve i min karriere og jeg gleder meg til å starte på et nytt kapittel, forteller Dahl-Andersen.

Han mener han ikke har klart å spille på det nivået han forventer av seg selv denne sesongen.

- Selv om jeg ikke føler meg for gammel har jeg bestemt meg for å prioritere andre ting i livet. De neste ukene handler alt om å vinne et siste NM-gull og nyte de siste ukene av karrieren sammen med hele Oilers-familien, tilføyer han.

Dahl-Andersen har vunnet NM-sluttspillet hele sju ganger. Fem av dem er vunnet på rad med Stavanger Oilers i perioden 2012-2016.

Første gang han vant NM-sluttspillet var imidlertid helt tilbake i 2002. Den gangen spilte han for Frisk Asker.

Seinere var den anvendelige forwarden innom Trondheim og Stavanger Oilers, før han prøvde seg på nivå to i Sverige for Arboga. Men det tok ikke lang tid før han var tilbake i Oilers.

De siste tolv sesongene har Dahl-Andersen bare holdt til i Rogland. Elleve av årene har han figurert i Stavangers drakt. I sesongen 2008-2009 trappet han ned midlertidig og spilte litt for Forus/Sandnes.