Ny rolle for Mats Zuccarello i Rangers

Nordmannen får stadig nye oppgaver i NHL.

N.Y. RANGERS – ST. LOUIS 1-3:

NEW YORK (Nettavisen): Det året Mats Zuccarello første gang var tilgjengelig for NHL-lagene i draften, var Sidney Crosby det utvilsomt største talentet i verden. Han ble også valgt først i denne draften, som ble arrangert i Ottawa 30. og 31. juli 2005.

De 30 lagene valgte til sammen 230 spillere disse to dagene.

Ingen av dem valgte Mats Zuccarello fra Norge.

Fra oversett …

Zuccarello hadde allerede debutert på seniornivå i norsk ishockey og gjorde 65 poeng på 39 kamper på aldersbestemt nivå sesongen i forveien. Men han var liten og norsk – og ingen av delene virket tiltrekkende på speidere eller managere i verdens beste hockeyliga.

2006-draften kom og gikk. 2007-draften kom og gikk. Zuccarello etablerte seg som den beste spilleren i den norske toppserien, men de 30 lagene i NHL fant 424 unge spillere de likte bedre og lot Zuccarello være i fred.

Spol fram til høsten 2017 og isen i Madison Square Garden, verdens kanskje mest berømte arena, i hjertet av New York City. Der skøyter Mats Zuccarello rundt som stjernespiller i New York Rangers, en rolle han har fått fordi han er så kreativ at han i tre av de fire siste årene har vært lagets beste poengplukker.

På denne isflaten, i denne kampen mot St. Louis Blues, har han fått det endelige beviset på at han er en komplett ishockeyspiller. I andre kamp på rad sendes han ut på isen idet New York Rangers skal forsvare seg med fire utespillere mot fem i to minutter.

… til nøkkelspiller

Mats Zuccarello, som ble forbigått 654 ganger over tre år av alle lagene i NHL, er nå så sentral i New York Rangers at han er første spiller på isen både i over- og undertall.

- Ja, det er nytt. Jeg vet ikke hvorfor. Det må du spørre coachen om. Jeg gjør bare det jeg får beskjed om, sier Mats Zuccarello.

Han spilte en del i undertall forrige sesong også, men da ble han sendt på isen idet undertallet nærmet seg slutten, for å gjøre nytte for seg i overgangsfasen fra forsvar til angrep. Nå brukes han fra første bytt.

- Liker du det?

- Jeg synes at det er det samme om man spiller i over- eller undertall. Det er en del av gamet. Du må ha stolthet i å drepe den utvisningen. Det må vi ha i hvert bytt. Vi har ikke de største stjernene her i Rangers, vi har alltid vært et lag som må jobbe sammen for å vinne. Det har ikke endret seg.

- Du ser ut til å håndtere det bra, iallfall. Du klarerte pucken flere ganger?

- Det handler mye om å lese spillet. Iblant havner den på bladet ditt, iblant havner den ikke på bladet ditt. Jeg har spilt det litt før. Det er ikke så uvant, sier Zuccarello til Nettavisen.

Dårlig start

Nordmannen var igjen blant de beste spillerne på isen, men han kunne likevel ikke forhindre at New York Rangers tapte for tredje gang på fire kamper i den ferske NHL-sesongen.

Zuccarello legger ikke skjul på at han forventer mer innsatsvilje i laget.

- Vi skaper en del, men vi må være tøffere, jobbe hardere og vise litt hjerte, hele gjengen. Akkurat nå er det for dårlig, vi må hjelpe hverandre og gjøre ting litt enklere, konstaterer han.

30-åringen påpeker at New York Rangers er et lag uten stjerner, som er helt avhengig av at samtlige spillere gjør en helhjertet arbeidsinnsats i hver kamp.

- Jeg har vært her i en del år nå og jeg tror ikke jeg har vært her ett eneste år hvor vi ikke må kjempe og «grinde» for å vinne hockeykamper. Det må vi skjønne så fort som mulig. Det blir en tøff kamp borte mot Columbus nå og hvis vi ikke er med på dette her, så kan det bli stygt.

Carl Gunnarsson, Brayden Schenn og Jaden Schwartz scoret for St. Louis Blues, som har vunnet fire av fire kamper så langt, mens Mika Zibanejad satte inn hjemmelagets eneste mål.

Sliter med rekkene



Selv om Mats Zuccarello personlig har gjort fem poeng på de fire første matchene, sitter ikke samspillet med rekkekameratene skikkelig. På papiret skal en playmaker som Zuccarello og en målscorer som Rick Nash fungere som hånd i hanske, men her er det åpenbart at hånden er for stor eller hansken for liten.

- Det sitter vel ikke helt, det gjør det ikke. Sånn er det. Du må ta den jobben du får og gjøre det beste ut av det. Vi har ikke vært gode de to siste kampene, rekka vår. Det sitter ikke og det ser vel de fleste. Det må vi gjøre noe med, sier Zuccarello til Nettavisen.

Trener Alain Vigneault er enig:

- Rekken til Mika (Zibanejad, red.anm.) genererer ganske mange sjanser, iallfall i tredje periode og etter det første power-playet var de litt ordinære. De andre to rekkene, akkurat nå, der ser vi etter litt mer kjemi for å skape litt mer. Vi skal jobbe med dette i morgen (onsdag, red.anm.), sier Vigneault til Nettavisen.

Vigneault roterte en del på rekkene mot St. Louis, og Zuccarello spilte omtrent like mye sammen med Jimmy Vesey og Kevin Hayes som han gjorde med Rick Nash og J.T. Miller – uten at noen av delene så ut til å fungere optimalt.

Selv overlater Zuccarello dette helt og holdent til treneren.

- Dette får han bestemme. Han får se om han er fornøyd eller ikke. Jeg og alle andre her inne spiller der vi får beskjed om å spille, avslutter Zuccarello.

