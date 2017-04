Oilers' Sveum utestengt i to kamper

ANNONSE

Hendelsen oppsto bak Oilers-målet omtrent midtveis i den tredje NM-finalekampen. Det kom ingen reaksjon fra dommerne i løpet av kampen, men Frisk Asker klaget til Disiplinærutvalget, melder TV 2.

Konklusjonen derfra er to kampers utestengelse, skriver Stavanger Aftenblad og viser til Frisk Askers nettsider. Oilers-direktør Pål Higson sier til avisen at klubben fredag vil ta stilling til om den skal anke avgjørelsen.

For øvrig endte den samme kampen med kjevebrudd, fire utslåtte tenner og 29 sting for Frisk Askers Mikkel Christiansen etter at han fikk kølla til en lagkamerat i ansiktet. Dermed er sesongen over for Christiansens del.

Kampen endte 5–1 til Oilers, som dermed leder finaleserien 2–1 så langt. Fredag møtes de to lagene igjen i Asker.

