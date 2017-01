ANNONSE

Den russiske poengkongen Alexander Ovetsjkin (31) nådde milepælen 1000 målpoeng i NHL da Washington Capitals slo Pittsburgh Penguins 5-2.

Kampen var bare 35 sekunder gammel da Ovetsjkin og tilskuerne kunne juble for bragden.

Capitals-kapteinen ventet ut Pittsburghs Kris Letang før han ladet det fryktede skuddet sitt. Målvakt Marc-André Fleury maktet ikke å redde håndleddskuddet.

1-0-scoringen var hans 545. i NHL og målpoeng nummer 1000. Målet kom etter en god overgang hvor russeren mottok pucken ved blålinjen, før han trakk seg elegant innover mot mål og plasserte inn pucken til stående ovasjoner fra fansen.

- Jeg tenkte egentlig litt på det før kampen. Alle var her, og det ville være fint om jeg kunne score mitt 1000. poeng hjemme. Jeg er ganske oppspilt over at det skjedde. Det er et stor øyeblikk for klubben, meg selv og fans, sa Ovetsjkin etter kampslutt.

I annen periode knep han også sitt målpoeng nummer 1001 da han doblet ledelsen. I tillegg til de 546 målene står han med 455 målgivende pasninger.

Justin Williams, Nicklas Bäckström og Lars Eller scoret de øvrige målene for Capitals. Jevgeni Malkin og Patric Hörnqvist reduserte to ganger for de gjestende pingvinene.

Ovetsjkin er den 84. spilleren i NHL-historien som når 1000-grensen.

