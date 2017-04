Ovetsjkin tror NHL kan snu i OL-spørsmålet

ANNONSE

Den amerikanske ishockeyligaen sa denne uken nei til å delta i OL i Pyeongchang. Forhandlingene med spillerorganisasjonen førte ikke fram. I etterkant har en rekke markante spillere slaktet NHLs beslutning om å si nei til seriepause når OL spilles i Sør-Korea.

Washington Capitals-spilleren Ovetsjkin sier at han uansett reiser til Sør-Korea for å spille for Russland.

– Jeg kommer til å reise uansett hva folk forteller meg. Jeg bryr meg ikke. Jeg bare drar, sier Ovetsjkin.

OL i 2018 kan bli første OL på 20 år uten verdens beste spillere på plass. OL-arrangøren håper fortsatt at floken vil løse seg.

– Vi håper virkelig at det blir nye forhandlinger og at NHL snur i dette spørsmålet. Ønskene til spillerne og fansen bør ikke underslås, sier OL-arrangørens talskvinne Nancy Park.

Ovetsjkin ser heller ikke bort fra det. I forhandlinger er det gi og ta, og som alltid handler det om penger.

– Det handler om landet mitt. Jeg tror at alle har et ønske om å spille i OL. Det er det største du kan gjøre. NHLs avgjørelse om å si nei til OL er en bløff, mener russeren.

