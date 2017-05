ANNONSE

PITTSBURGH PENGUINS - OTTAWA SENATORS 1-2 e.f.

Ottawa Senators tok første stikk i NHL-semifinalen mot tittelforsvarer Pittsburgh Penguins.

Bobby Ryan ga gjestene 2-1-seier i forlengningen, knapt fem minutter ut i sudden death. Amerikaneren kom aleine mot Pittsburgh-målvakt Marc-André Fleury og flippet pucken i mål med en backhand.

Dermed har Ottawa vunnet seks av sju kamper som har gått til ekstra spilletid så langt i Stnaley Cup-sluttspillet.

- Vi snakket om det hele kvelden, at vi måtte vinne de små kampene om pucken. Jeg tok et bra valg, sa matchvinner Ryan etter seieren.

Pageau igjen



30-åringen noterte seg også for en assist da han serverte Jean-Gabriel Pageau forut for Senators' 1-0-scoring etter et drøyt kvarter i første periode.

Fetteren til Frisk Asker-spiller Nick Pageau har virkelig vært en åpenbaring foran målet for Senators i sluttspillet. Han scoret sitt åttende mål på 13 kamper i Stanley Cup.

Med det har Jean-Gabriel Pageau nå bare Penguins' førsteårsproff Jake Guentzel foran seg på toppscorerlista.

Frustrerte hjemmefavorittene



Kampen virket å ebbe ut i 1-0-seier til bortelaget, men på tampen av tredje periode slo Pittsburgh Penguins tilbake. Jevgenij Malkin utlignet med 5.35 minutter igjen å spille. Den russiske stjernen et skudd fra Chris Kunitz inn mellom beina på Ottawa-keeper Craig Anderson.

I forlengningen kunne likevel gjestene fra Canada juble for seier i første kamp i semifinaleserien..

Ottawa Senators slo ut Mats Zuccarello og hans New York Rangers i forrige runde. Canadierne vant da 4-2 sammenlagt.

Senators og Penguins møtes på nytt mandag. Også den kampen spilles i Pittsburgh.

