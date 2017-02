Rangers-fansen fikk se ny superstjerne - men ikke slik de trodde

ANNONSE

N.Y. RANGERS - WASHINGTON 1-4:

NEW YORK (Nettavisen): Kevin Shattenkirk er en av NHLs beste backer. Han er i ferd med å fullføre sin nåværende kontrakt og kan derfor velge fritt fra sommeren av. Han er også fra New York.

I innspurten før overgangsvinduet i NHL stenger onsdag klokken 21, trodde derfor mange at Shattenkirk skulle bli sendt til New York Rangers, som virkelig trenger en offensiv back av hans type.

Vel, Shattenkirk ble sendt til New York.

Ikke for å spille for Rangers, men for å spille mot Rangers. St. Louis Blues sendte Kevin Shattenkirk til Washington Capitals i bytte mot et 1.-rundevalg i årets draft, et 2.-rundevalg i 2019, Brad Malone og Zach Sanford. Washington fikk også keeperen Pheonix Copley.

Blokkerer konkurrentene

Tilfeldighetene ville ha det til at Shattenkirks første kamp dermed ble mot New York Rangers, som fikk besøk av nettopp Washington Capitals natt til onsdag.

KEVIN SHATTENKIRK spiller for Washington Capitals ut denne sesongen. Deretter står han fritt til å velge klubb selv.

Det er uvisst hvor mye bedre Washington Capitals er blitt med Shattenkirk, mener Rangers-journalist Scott Charles fra Blueshirt Bulletin.

- Det er et interessant spørsmål. Jeg tror ikke de forbedres så mye. Deres overtallsspill er et av de beste i ligaen, på over 20 prosent, så det kan ikke bli så mye bedre enn det, sier Charles til Nettavisen.

- Den største fordelen for Capitals, er at Shattenkirk nå ikke havner hos divisjonsrivalene Rangers eller Pittsburgh Penguins, som begge har behov for en høyrefattet back. Selv om Capitals kun forbedrer seg marginalt, hindrer de konkurrentene i å forbedre seg dramatisk, mener Charles.

Utspilt

Selve matchen i Madison Square Garden ble ikke minneverdig - ikke for hjemmelaget, iallfall. Trener Alain Vigneault roterte på rekkene fra forrige kamp, og satte Zuccarello sammen med Kevin Hayes og Chris Kreider, men bortelaget var uansett det beste laget.

Nok en gang slet også New York Rangers i overtallsspillet. Denne gang ble det null mål på fire forsøk. Siden nyttår har broadwaylaget bare scoret på seks av 63 sjanser, noes om er en uttelling på 9,5 prosent. Det er aller dårligst i NHL siden 1. januar.

Brady Skjei ga Rangers ledelsen 1-0, før Marcus Johansson utlignet til 1-1. Hjemmefansen trodde at Michael Grabner ga Rangers ledelsen 2-1, men scoringen ble annullert etter at videodømming viste at det var offside idet Rangers entret offensiv sone.

Brett Connollys scoring sørget i stedet for 2-1 for bortelaget i Madison Square Garden. Tidlig i tredje periode økte Marcus Johansson til 3-1 for Washington. Nicklas Bäckström satte inn 4-1 helt på tampen.

Washington Capitals er det beste laget i NHL så langt denne sesongen, med 91 poeng etter 62 kamper. Laget fra hovedstaden topper også divisjonen til New York Rangers, Metropolitan-divisjonen, hvor Mats Zuccarellos lag befinner seg på fjerdeplass med 82 poeng.

Grunnserien avsluttes først i april.

P.S. Rangers tradet til seg Brendan Smith fra Detroit Red Wings. Backen kom i bytte for et 2.-rundevalg i 2018 og et 3.-rundevalg i 2017.