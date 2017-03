Rangers og Zuccarello holdt helt tett - igjen

ANNONSE

TAMPA BAY LIGHTNING - N.Y. RANGERS 0-1 e.f.

Det ble ikke scoret et eneste mål i ordinær tid da Mats Zuccarello og New York Rangers besøkte Tampa Bay Lightning i Florida.

Først fire minutter ut i overtida sørget svenske Mika Zibanejad for at Rangers tok med seg to poeng hjem til New York.

Ingen NHL-lag vinner mer på fremmed is enn Rangers. Triumfen mot Lightning i Amelia Arena var sesongens 23. på bortebane denne sesongen. Zuccarellos lag har nå vunnet fire strake, og åtte av de ni siste, på motstandernes baner.

Zuccarello hadde to skudd på mål i løpet av kampen. Oslogutten fikk mye istid i overtall, men han var ikke involvert da avgjørelsen falt i spill tre mot tre.

Finnen Antti Raanta fikk sjansen mellom stengene på bekostning av Henrik Lundqvist, og besto oppgaven han fikk av Rangers-trener Alain Vignealut med bravur.

- Jeg synes gutta gjorde en god jobb med å blokkere skudd, og undertallsspillet vårt var skikkelig bra. Når laget spiller som dette, hjelper det deg mye. Jeg synes vi tillot litt for mange sjanser, men vi er på riktig spor likevel. Dette var en god og fysisk krevende kamp, oppsummerte Raanta.

Vinner målfattige oppgjør



Målvakten holdt nullen for tredje gang denne sesongen. Rangers klarte også å holde buret reint i hele seks undertallsperioder.

- Det er en ganske kul følelse å vite at du har to målvakter som du virkelig kan stole på bak der. Raanta imponerte stort og vi ville forsikre oss om at vi støttet ham, tilføyde matchvinner Zibanejad.

For tredje gang denne sesongen sto det 0-0 etter 60 spilleminutter i en Rangers-kamp. Alle gangene har gjengen fra Manhattan klart å avgjøre i spilleforlengelsen. Det samme skjedde i bortekamper mot Chicago Blackhawks og Detriot Red Wings i vinter.

Dette har hendt til tross for at Rangers' kamper generelt er mer kjent for rikelig med scoringer, i begge ender av isen.

Oppgjøret mot Tampa Bay utviklet seg til å bli en keeperkamp mellom hjemmelagets Andrei Vasilevskij og Rangers' finske keeper. Rantta reddet samtlige 38 skudd han fikk mot seg, mens Vasilevskij stoppet på 34.

Straffet feilpasning



Avgjørelsen falt rett etter Ondrej Palat fikk fri vei til å storme fram mot Rangers-målet.

Tsjekkeren satte pucken utenfor målramma, før Lightnings assistkonge Victor Hedman misset helt med en pasning ut mot egen blålinje.

Det ga gjestene enda mer plass til å kontre på og Zibanejad feilet ikke. Senteren manøverte pucken over på forehandsida og plasserte skuddet perfekt inne ved Vasilevskijs lengste stolpe.

Mye skjal til om ikke Rangers sikrer seg minst en såkalt wildcard-plass i Stanley Cup som et av de åtte sterkeste lagene i Eastern Conference.

Tampa Bay Lightning, som de to foregående sesongene har kommet til finale og semifinale, kjemper derimot en desperat kamp for å komme seg til sluttspillet.

- Vi tok en nytt skritt framover og hevet spillet vårt. Dette er ikke kampen som kommer til å avgjøre. Det blir det laget som klarer å spille mest stabilt i innspurten her, bemerket Lightning-back Anton Strålman.