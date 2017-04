Senators tok første stikk mot Rangers i kvartfinalen

ANNONSE

Dermed inntar Ottawa ledelsen 1–0 i kvartfinalen i NHL-sluttspillet, som spilles over opp mot sju kamper.

Etter en målløs første periode var det Rangers' Ryan McDonagh som satte inn kampens første mål, sju minutter ut i andre periode. Han fikk pucken servert av Zuccarello et godt stykke fra mål og sendte den rett i nettet.

Mot slutten av andre periode utlignet Ryan Dzingel for hjemmelaget. Deretter så det lenge ut til at det skulle gå mot ekstraomganger, men nærmere 16 minutter ut i tredje periode satte svenske Erik Karlsson det avgjørende målet for Senators.

- Med tanke på det høye antallet skudd vi hadde på mål så fortjente vi at ett gikk inn, sa Karlsson etter kampen.

Ottawa-laget var svært skuddvillige mot Zuccarellos lag, mens Karlssons landsmann i New York Rangers-målet sto til tider som en vegg.

Henrik Lundqvist noterte seg nemlig for 41 redninger totalt i kampen, men da Karlsson skjøt fra nærmest død vinkel ble keeperen blokkert og fikk pucken i hjelmen før den gikk i mål.

- Jeg spilte mitt spill og gjorde det riktige før det slutter med en situasjon der du ikke ser pucken og du venter på den i stedet for å være litt mer aktiv, sa Lundqvist om 2-1-scoringen til Karlsson.

Zuccarello var på isen i 17 minutter og 57 sekunder i løpet av kampen.

