Sjekk Zuccarellos elleville hardkjør

NEW YORK (Nettavisen): Idet matchen mot byrivalen New York Islanders var slutt, var Mats Zuccarello ferdig med sin 90. kamp på de siste 207 dagene. 29-åringen har helt siden slutten av august i fjor spilt kamp nesten annenhver dag.

Og fremdeles er ikke sesongen slutt.

Det gjenstår åtte kamper av grunnserien, som avsluttes om 19 dager. Så venter sluttspillet i NHL, som er den mest intense formen for ishockey et menneske kan utsettes for.

Vi skal holde oss for gode til å spekulere i hvordan utøvere i andre lagidretter hadde omtalt et slik kampprogram og nøyer oss med å spørre Mats Zuccarello selv.

- Man merker det mentalt innimellom, men når man først kommer ut på isen, tenker man ikke over det. Da er det bare å "gønne" på, sier Zuccarello til Nettavisen.

Vellykket så langt

Så langt har sesongen vært så suksessrik som man kunne håpe på. Norge kvalifiserte seg til OL, Team Europa kom på oppsiktsvekkende vis til finalen i World Cup og New York Rangers er i praksis sikret sluttspillplass i en sesong som en anstendig del av forståsegpåere rundt Rangers kastet i søpla allerede før den hadde begynt.

- Det hjelper selvfølgelig at det går bra, men man merker på kroppen at man er sliten og trenger litt mer søvn enn man kanskje bruker å gjøre. Det gjelder bare å slappe av mellom kampene og gjøre minst mulig. Jeg er god på det. Jeg er flink til å kjede meg. Det er viktig å restituere seg, spesielt nå som sluttspillet nærmer seg, sier Zuccarello.

Den norske Rangers-stjernen forteller at han stort sett ligger på sofaen når han kan, for å samle opp krefter til neste kamp. Det ser ut til å fungere, for Zuccarello virker på ingen måte utslitt. Han scoret Rangers' første mål mot Islanders og har gjort seks poeng på sine seks siste matcher.

- Han viser ikke det minste tegn på å være sliten. Tvert imot har han vært veldig pigg og eksplosiv i noen kamper nå på slutten. Og nå kommer jo det han, og alle andre, synes er aller morsomst. Ingen i Norge behøver å bekymre seg for at Zucca har spilt for mye, sier Aftonbladets hockeyjournalist Per Bjurman til Nettavisen.

Etter scoringen i 2-3-tapet for Islanders har det totalt blitt 52 poeng på 74 kamper i NHL denne sesongen. Zuccarello var nær flere målpoeng i denne kampen.

- Jeg synes vi var gode og fortjente å vinne denne, sier Zuccarello til Nettavisen.

- Og scoringen?

- Det var en bra pasning fra Mika Zibanejad og jeg fikk pucken for åpent mål. Selv ikke jeg kan bomme der, mener Rangers' nummer 36.

ANDREW LADD omfavnes av lagkameratene etter vinnermålet mot New York Rangers. Scoringen var hans 20. denne sesongen.

Sliter mer på publikum?

Den tyngste børen når det gjelder påkjenningen av å spille kamper, lesses på av NHLs grunnserie, som består av 82 kamper spredt utover 179 dager.

Enkelte vil kanskje mene at dette er for drøyt og at ligaen bør redusere antall kamper i grunnserien, men det er også verdt å merke seg at denne sesongen er ekstra tøff.

- På grunn av World Cup har det jo blitt en veldig lang sesong og et komprimert kampprogram med mange back-to-back-kamper (kamp to dager på rad, red.anm.), men jeg synes det virker som at det sliter mer på publikum, som kanskje ikke orker å holde interessen oppe gjennom hele grunnserien, mens spillerne er så ekstremt veltrente at de står oppreist, sier Aftonbladets Per Bjurman til Nettavisen.

Når det gjelder Zuccarellos kamp nummer 90, spilt hjemme i Madison Square Garden natt til torsdag norsk tid, var den nokså ubetydelig for New York Rangers, men ekstremt viktig for New York Islanders. Mens Rangers er sikret en plass i sluttspillets gode selskap, ligger Islanders rett utenfor og kikker med misunnelse igjennom vinduet inn til de store gutta.

God kamp av Zuccarello

Det var likevel Rangers-spillerne som fremsto mest sultne. Mats Zuccarello styrte inn 1-0 for hjemmelaget etter forarbeid av svenske Mika Zibanejad og Derek Stepan. Dette var Zuccarellos 15. mål for sesongen.

Nordmannen hadde også et skudd i ramma og ble fremhevet som matchens beste spiller av Keith Jones i NBC-studio mellom andre og tredje periode.

Anders Lee utlignet til 1-1 med sitt 27. mål, assistert av Anthony Beauvillier og Nick Leddy.

Rick Nash ga Rangers ledelsen på ny drøyt seks og et halvt minutt ut i midtperioden, med hjelp fra Oscar Lindberg og Nick Holden.

Det var neppe matservering i Islanders-garderoben i den andre pausen, for bortelagets spillere virket langt mer sultne i tredke periode.

Fem minutter ut utlignet Nikolai Kulemin da han ble truffet i skøyta etter at en pasning fra Josh Ho-Sang først gikk i den ene skøyta til Beauvillier og deretter i Kulemins.

7,22 minutter før slutt scoret Andrew Ladd 3-2 for Islanders etter en smart pasning fra Anders Lee, som fikk pucken etter en retur fra Antti Raanta på et skudd fra kaptein John Tavares.

Den scoringen ble avgjørende. Islanders vant 3-2 og fikk med seg to svært viktige poeng hjem til Brooklyn.