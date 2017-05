Slik har Zuccarello blitt en leder i Rangers

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): En skade på stjernevingen Marian Gaborik banet vei for at Mats Zuccarello fikk sin debut i National Hockey League (NHL), verdens beste hockeyliga for seks og et halvt år siden.

Etter å ha dominert den svenske eliteserien, fikk han i en alder av 23 år endelig teste seg mot verdens beste spillere – og han taklet det glimrende. Zuccarello scoret i straffekonkurransen i 1-2-tapet for Tampa Bay Lightning, og fikk rosende, om enn litt underlig, omtale av trener John Tortorella etterpå.

- Han er en interessant katt, er han ikke? Han gjorde noen spill som jeg ikke trodde han kunne klare. Du kunne se kreativiteten hans og ferdighetene hans, sa Tortorella.

The New York Times, som ikke alltid viser stor entusiasme for ishockey, vinklet på Mats Zuccarello i sitt kampreferat, som bar tittelen « Rangers-spiller har imponerende debut i et 11-runders straffetap».

Mange bidrag

Zuccarello beholdt plassen i laget resten av sesongen, men høsten 2011 ble han vraket og sendt ned til reservelagsligaen AHL. Sommeren 2012 dro han til Russland, skuffet over manglende tillit fra klubbledelsen på Manhattan.

Fem år senere – en livstruende hodeskade og en tapt Stanley Cup-finale senere – er det ingen som mangler tillit til Mats Zuccarello. I en alder av 29 år er han blitt en av de aller viktigste spillerne i New York Rangers.

Han er ikke viktig bare fordi han scorer poeng eller fordi han er så bunnsolid defensivt at han er trenerens mest betrodde forward, eller fordi hans gode humør og enorme treningsiver smitter over på lagkameratene.

Zuccarello er viktig fordi han er blitt en leder.

Men han har blitt en leder fordi han gjør alle disse tingene vi nettopp nevnte. Han scorer poeng. Han er bunnsolid defensivt. Han har et humør og en treningsiver som smitter.

Da New York Rangers ledet 3-2 i kamper, men lå under 0-1 for Montreal Canadiens i kamp seks etter en horribel start på kamp seks, var det Mats Zuccarello som reiste seg opp i garderoben i pausen og sa noen alvorsord til lagkameratene. Så gikk han ut i andre periode og scoret selv både 1-1- og 2-1-målet for Rangers i det som ble en 3-1-seier som sikret avansement til kvartfinale.

- Vi ble pissa på her på hjemmebane. Det går ikke. Så da sa jeg ifra at dette ikke er akseptabelt, fortalte Zuccarello til Nettavisen etterpå.

Hovedrolle

Da New York Rangers møtte Ottawa Senators i kamp tre, endelig på hjemmebane etter tap i kamp 1 og 2 borte, og visste at bare fire lag noensinne har klart å vinne en sluttspillduell etter å ha ligget under 0-3, var det Mats Zuccarello som igjen tok ansvar.

Natt til onsdag scoret han selv 1-0 før han deretter spilte fram til 2-0. Rangers vant 4-1 og er plutselig en reell trussel for et Ottawa-lag som på papiret skal være høyst overkommelig for broadwaylaget.

I de kanskje to viktigste matchene i årets sluttspill, er det Mats Zuccarello fra Hasle i Oslo som har spilt hovedrollen. Det er imponerende.

Zuccarello har selvfølgelig ikke vært alene. New York Rangers er først og fremst et lag, med en glimrende keeper i Henrik Lundqvist, med en flott kaptein i Ryan McDonagh og med et kobbel av gode forwards, selv om flere av dem har vært litt skuffende i årets sluttspill.

MIKA ZIBANEJAD under et intervju med reporter Kyle Bukauskas fra kanadiske Sportsnet før kamp tre mellom New York Rangers og Ottawa Senators.

Etter 4-1-seieren mot Ottawa snakket Nettavisen med Mika Zibanejad, den svenske senteren som kom til Rangers i bytte mot Zuccarellos gode venn Derick Brassard i fjor sommer. Zibanejad kom inn i sluttspillet med svak form, men har spilt på seg selvtillit og er nå klubbens beste poengplukker med sju poeng på ni sluttspillmatcher.

- Har fortjent respekten



Zibanejad fleipet først med at Zuccarello bare er blitt en leder fordi han er blitt gammel.

- Han begynner jo å dra på årene, lo svensken, før han ble mer alvorlig:

- Alle lytter til ham, og han jobber veldig hardt og leder gjennom å sette et eksempel, og det blir enklere å lytte til ham når han jobber såpass hardt som han gjør. Dessuten har han vært en av de viktigste spillerne i dette laget i mange år nå. Så denne lederrollen har han fortjent, ikke bare fått. Denne respekten har han fortjent, sa Zibanejad til Nettavisen.

Trener Alain Vigneault plasserte Mika Zibanejad sammen med Mats Zuccarello og Chris Kreider etter at Rangers leverte en svak kamp og tapte 1-2 i første match mot Ottawa. I de to påfølgende kampene har Rangers scoret ni mål. Trioen fungerte bra i starten av sesongen, inntil Zibanejad ble skadet, og har fungert bra igjen i to kamper nå.

- Vi hadde bra kjemi i starten av sesongen. Det hjelper alltid når man du har spilt med folk tidligere. «Zucca» er en så smart spiller og gjør det så enkelt for meg å lese ham, så det hjelper. Vi forsøker også å prate så mye som mulig. Deretter handler det bare om instinkt. Ser man en sjanse, går man for den, og ser man ikke det, lar man være, oppsummerte Zibanejad.

Konkurranseinstinkt

Lokalavisen Newsday vier en hel artikkel til å hylle Mats Zuccarello og har snakket med flere i Rangers om lagets nummer 36.

- Han er morsom å være sammen med, han er alltid i godt humør og positiv. Han har skikkelig gode ferdigheter, men den beste av dem alle er hans konkurranseinstinkt, sier trener Alain Vigneault.

- Vi vet at han har masse ferdigheter og vi vet at han kan score. Det er derfor mange ville ha elsket å ha ham i laget sitt. Men det som flytter en spiller fra å være middels til å være fantastisk, er hvor hardt du kjemper og arbeidsmoralen din. Han har det. Han vinner mange nærkamper fordi han ønsker det mer enn andre spillere, og når han vinner krigene og slår pasningene sine, er det noe alle blir inspirert av, sier Rangers’ nye back Brendan Smith til Newsday.

Natt til fredag skal Mats Zuccarello forsøke å inspirere lagkameratene sine igjen, når New York Rangers møter Ottawa Senators i kamp fire og kan utligne til 2-2 i seirer. I likhet med forrige match, er også dette en kamp Rangers i praksis må vinne. Lag som havner under 1-3, har røket ut av sluttspillet i 90,4 prosent av tilfellene.