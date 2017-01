Sparta-seier i Norges første vinterklassiker

ANNONSE

Lørdag kveld ble det skrevet norsk ishockeyhistorie på Fredrikstad stadion. Arrangementet var det første av sitt slag her til lands i moderne tid.

Oppgjøret var jevnspilt. Ikke uventet ble det en rekke utvisninger, og det tok spesielt fyr tidlig i annen periode. I løpet av 20 sekunder var både Stjernen og Sparta redusert med to spillere hver.

Håkon Stormli scoret kampens første mål etter 34.08. Stjernen trykket på for en utligning, og Spartas svenske målvakt Samuel Ward ble satt under kraftig press i tredje periode. Men det ville seg ikke for hjemmelaget.

I stedet økte Sparta ved Daniel Öhrn til 2-0 i overtall fire minutter før slutt. På tampen tok Stjernen ut målvakten i et desperat håp om et comeback. Det ga Niklas Roest muligheten til å sette inn 3-0 i åpent mål.

PUBLIKUMSFEST: Hele 12.500 tilskuere møtte opp for å se utendørskampen mellom Stjernen og Sparta Sarpsborg.

Tilskuerfest

Det kom hele 12.500 tilskuere til lørdagens utendørskamp. Dermed ble det satt norsk tilskuerrekord i ishockey med klar margin. 9255 så ishockeyfinalen mellom Sverige og Canada under Lillehammer-OL i 1994.

- Det var en fantastisk opplevelse å se så mange komme for å kose seg og være med på hockeyfesten, sa initiativtaker Dag Solheim til NTB etter kampen.

Sammen med mange frivillige har han jobbet for å få på plass Norges første vinterklassiker. Overraskende høy luftfuktighet skapte utfordringer på kampdagen.

- Det er vanskelig å ha en plan for noe man aldri har gjort før. Sinnssykt høy luftfuktighet gjorde at vi slet litt med pleksiglasset, men dette var ikke noe vi kunne forutse. Sportslig var det uansett gode forhold. Isen holdt seg bra, forklarte Solheim.

Seiersrekken røk

Tidligere på dagen ble Tommy Kristiansen matchvinner da serieleder Stavanger Oilers vant borte mot formlaget Frisk Asker. 3-2-målet kom i forlengningen.

Hjemmelaget hadde ni strake seirer, men i lørdagens storkamp tok den pene rekken slutt. Kristiansen avgjorde for gjestene etter 63.22 på en assist fra Dan Kissel.

Det startet lovende for Frisk da veteranen Anders Bastiansen la på til 1-0 etter tolv minutter. Den ene scoringen skilte lagene lenge. Først nesten åtte minutter ut i tredje periode kom utligningen fra Mark van Guilder.

Fire minutter senere var Oilers i føringen. I overtall ble Spencer Humphries servert av van Guilder. Frisk Asker tvang fram forlengning med Henrik Ødegaards 2-2-mål etter nesten 54 minutter.