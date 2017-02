Speider lar seg imponere av det norske stortalentet Emilio Pettersen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Emilio Pettersen (16) spiller sin første sesong i United States Hockey League (USHL), en liga for spillere under 20 år. Det har ikke vært helt smertefritt - motspillerne er tross alt opptil tre år eldre enn ham.

Nå har det imidlertid løsnet. Etter en tung rekke med tolv kamper på rad målpoeng, har 16-åringen gjort seks poeng på sine seks siste kamper.

Har knekt en kode

- I denne ligaen må man jobbe for alt. Man får ikke noe gratis, forteller Emilio Pettersen til Nettavisen.

Totalt står han med åtte mål, åtte assists og 16 poeng på 40 kamper. For å sette det i sammenheng, hadde Detroit Red Wings’ stjerneskudd Dylan Larkin 14 poeng på 37 kamper i USHL da han var 16 år – og Larkin spilte all-star-kamp i NHL som 19-åring.

- Nå i det siste føler jeg at jeg har knekt en kode og klarer å sette sjansene. Fram til nå har jeg følt at jeg ikke har fått nok ut av det jeg har gjort i kampen. Nå føler jeg at det sitter, sier Pettersen.

- Kan du forklare hva det betyr i praksis at du har «knekt en kode»?

- Det jeg har funnet ut, er at jeg må jobbe hjemover, jeg må jobbe i midtsonen. At det går bra nå, skyldes at jeg jobber defensivt.

Blir lagt merke til

Framgangen blir lagt merke til av talentspeidere som Pete Judge.

- Pettersen har spilt meget godt i sin første sesong i USHL, selv om statistikken hans ikke ser så fantastisk ut. Etter 40 kamper er Emilio nummer to i både mål og poeng blant spillere født i 2000, kun slått av Andrej Svetsjnikov, som for tiden regnes for å være den beste spilleren i verden i 2000-kullet, sier Judge til Nettavisen.

Nordmannen har altså klart å etterlate seg et positivt inntrykk, til tross for at laget hans - Omaha Lancers - er blant de svakeste i USHL. Laget befinner seg i skrivende stund på sisteplass i den vestre avdelingen.

- Han har ikke, for å være ærlig, tatt ligaen med storm i så stor grad som jeg trodde han kanskje skulle gjøre, men i en liga hvor det scores lite mål og han møter eldre motspillere, har han prestert godt. Jeg tror at han hadde gjort flere poeng hvis han hadde spilt like godt i et bedre lag, sier Judge.

Stort talent

Emilio Pettersen har vært et kjent talent i norsk ishockey i flere år allerede. Nettavisen intervjuet ham første gang da han var 12-13 år gammel. Som 14-åring reiste han alene til USA for å få bedre matching. Etter tre år hos Selects Academy i USPHL U16, hvor han gjorde 53 mål og 142 poeng på 89 kamper, er han altså nå hos Omaha Lancers.

Det er ikke bare på isen Pettersen utvikler seg. Han må også prestere på skolen.

- Skolen har vært vanskelig, faktisk. Det blir vanskeligere etter hvert som man blir eldre, og vi har hatt mange treningsøkter og kamper, og trenerne stiller også krav til karakterene våre. Har vi ikke bra nok karakterer, får vi ikke spille. Så enkelt er det, forteller manglerudgutten til Nettavisen.

Pettersen bor hos en vertsfamilie i Ralston i Nebraska, hvor Omaha Lancers holder til. Denne familien har innlosjert ishockeyspillere i nærmere 20 år, og har tidligere hatt Minnesota Wild-spilleren Erik Haula hos seg.

- Jeg trives veldig godt. Jeg bor sammen med to andre gutter hos vertsfamilien, og vi er blitt gode venner. Alle på laget er egentlig gode venner, forteller Pettersen til Nettavisen.

Én sesong til i USHL



Planen hans er å være i Omaha Lancers ut sesongen 2017/18 og deretter begynne på college i Denver. Da vil han ganske sikkert tilhøre et NHL-lag. Emilio Pettersen er tilgjengelig i 2018-draften, og speiderne som følger med på juniorhockey i Nord-Amerika regner med at nordmannen blir tatt tidlig der.

- Det er fortsatt veldig tidlig å tallfeste hvor han kan gå i draften. Enkelte av spillerne som toppet min 2018-liste for et år siden har falt langt ned, og spillere jeg rangerte lavt, har gjort store hopp denne sesongen. Jeg mener at Emilio er et spennende talent med stort potensial, sier talentspeider Pete Judge til Nettavisen.