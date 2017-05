Stavanger Oilers trukket i jevn mesterligagruppe

ANNONSE

Trekningen ble foretatt i Köln på Norges nasjonaldag onsdag.

Oilers møter både svensk og finsk motstand i gruppe B. Det best rangerte laget i gruppen er tsjekkiske Kometa Brno.

– Først og fremst er det morsomt å få Malmö. Det er kjekt å få et svensk lag. Det er første gang. Kalpa har vi møtt før. Det er et bra hockeylag og en fin plass å spille. Brno kjenner ikke vi til, så det er ukjent motstand, men det jeg har hørt er at de har Tsjekkias beste fans. Så vi kommer til en by med stor entusiasme. Det gleder vi oss til, sier Oilers-sportsdirektør Pål Higson til NTB.

– Det er klart det er tøft uansett hvem vi møter, og vi er underdogs uansett, men vi vet at vi kan gå videre om vi spiller bra. Det er målet, fortsetter sportsdirektøren.

Stavanger Oilers endte opp med en seier på sine fire kamper i årets turnering. Det norske laget åpnet med seier over den blivende gruppevinneren Nitra, men deretter ble det tre strake tap. Lørenskog endte sist i sin gruppe, bak finske TPS og tsjekkiske Liberec.

I fjor klarte både Stavanger og Storhamar å ta seg videre til 16-delsfinalen i turneringen, men der røk Stavanger ut for tyske Eisbären Berlin. Storhamar måtte gi tapt for TPS i åttedelsfinalen.

Trekningen:

Gruppe A: Banska Bystrica (Slovakia), Grizzlys Wolfsburg (Tyskland), Red Bull Salzburg (Østerrike), Tappara Tampere (Finland).

Gruppe B: Stavanger Oilers (Norge), Malmö Redhawks (Sverige, Kalpa Kuopio (Finland), Kometa Brno (Tsjekkia).

Gruppe C: Neman Grodno (Hviterussland), JYP Jyvaskyla (Finland), EV Zug (Sveits), Wien Capitals (Østerrike).

Gruppe D: Esbjerg Energy (Danmark), Ocelari Trinec (Tsjekkia), Adler Mannheim (Tyskland), HV71 Jönköping (Sverige).

Gruppe E: Cardiff Devils (Storbritannia), HC Davos (Sveits), Bili Tygri Liberec (Tsjekkia), Vaxjö Lakers (Sverige).

Gruppe F: Nottingham Panthers (Storbritannia), Mountfield Hradec Kralove (Tsjekkia), TPS Turku (Finland), SC Bern (Sveits).

Gruppe G: Comarch Cracovia (Polen), IFK Helsinki (Finland), Brynäs Gavle (Sverige), Red Bull München (Tyskland).

Gruppe H: Gap Rapaces (Frankrike), KAC Klagenfurt (Østerrike), ZSC Lions Zürich (Sveits), Frölunda Göteborg (Sverige).

