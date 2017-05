Stjernene svikter for Mats Zuccarellos lag

ANNONSE

OTTAWA - N.Y. RANGERS 5-4:

NEW YORK (Nettavisen): Rick Nash tjener 7,8 millioner dollar. Derek Stepan tjener 6,5 millioner og Chris Kreider 4,625 millioner. Dette skal være tre av stjernene i New York Rangers.

Noen burde fortelle dem det.

Trioen gjorde én fattig assist i den femte kampen mot Ottawa Senators, gjennom Derek Stepans involvering i Jimmy Veseys 4-3-mål.

Bare 12 mål til sammen

Hittil i sluttspillet har de tre spilt elleve kamper hver. Nash og Stepan har gjort fem poeng hver, mens Kreider står med svake tre poeng. 13 poeng på 33 kamper til sammen, altså.

Dette er ytterst problematisk for et lag som ble bygd opp på en stjernekeeper og gode forwards og som har sin klare svakhet på backsiden. Mats Zuccarello og Mika Zibanejad har vært bedre, men bare marginalt, med henholdsvis seks og sju poeng.

Totalt har de fem antatt beste forwardene til New York Rangers bare gjort 12 mål og 26 poeng på 55 kamper i årets sluttspill. Og de gjorde bare ett poeng i kamp fem mot Ottawa Senators, som hadde en stående invitasjon til å score mål.

New York Rangers er det eneste laget som ikke har en eneste spiller med minst åtte poeng så langt i sluttspillet. Pittsburghs Jevgenij Malkin topper med 16 poeng (før kampen natt til søndag) foran Ryan Getzlaf, som har 15 for Anaheim Ducks.

I Ottawa er det Erik Karlsson som leder an, med elleve poeng etter at han bidro med tre assists da Senators vant 5-4 mot New York Rangers sent lørdag kveld.

Kyle Turris avgjorde matchen drøyt seks minutter ut i fjerde periode.

- Det var en virkelig god følelse, et skikkelig adrenalinrush å score der. Jeg er fortsatt høyt oppe, sier Tyrris til NBCSN.

OVER LINJEN: Craig Anderson stanset pucken, men først etter at den hadde passert målstreken. Dermed ble det scoring til 4-3 for Jimmy Vesey og New York Rangers.

Selv om Ottawa Senators vant de to første kampene i sluttspillserien mot New York Rangers, var det broadwaylaget som gikk til kamp fem med størst optimisme. Både kamp tre og fire endte nemlig med klare 4-1-seirer til Mats Zuccarello og lagkameratene.

Spørsmålet før kamp fem var om Guy Boucher kunne få Ottawa tilbake på rett spor, eller om Rangers-dominansen skulle fortsette.

Svaret: Ingen av delene. Dette ble en ren kaoskamp.

Målbonanza



Jesper Fast satte inn 1-0 for New York Rangers tidlig i første periode etter et flott framspill av Brendan Smith, backen som ble hentet fra Detroit Red Wings før overgangsvinduet stengte i mars.

JESPER FAST styrer inn 1-0 for New York Rangers mot Ottawa Senators og Craig Anderson.

Like etterpå økte backen Nick Holden til 2-0 med sitt andre mål på to kamper. Den tidligere Colorado-spilleren har sine svakheter defensivt, men leverer solide bidrag offensivt. Han hadde 11 mål og 34 poeng i grunnserien og har tre poeng hittil i sluttspillet.

Det så altså ut til at Rangers-dominansen fremdeles var gjeldende.

Mark Stone reduserte imidlertid til 1-2 for hjemmelaget i Ottawa etter 6,03 minutters spill av første periode.

De tre første målene kom i løpet av 1 minutt og 56 sekunder. Det var ikke tilfeldig – begge lag var mer innstilt på å angripe enn forsvare seg innledningsvis.

Første periode inneholdt flere enorme målsjanser til begge lag, men keeperne virket innstilt på å vise at de fortjener lønningene sine. Henrik Lundqvist, som var den største faktoren i Rangers’ seier over Montreal Canadiens i første runde, vartet opp med flere fenomenale redninger. Craig Anderson var ikke stort dårligere i den andre enden av isen.

To mål på 33 sekunder

I andre periode fremsto lagene marginalt mer strukturert, med unntak av Chris Neil, som valgte å slå løs på Tanner Glass da Rangers-forwarden hadde pådratt seg en utvisning. Dermed unngikk Neils lag å spille i overtall, siden Neil også ble utvist.

Ottawa slo til som lag også, da Mike Hoffman etter 8,17 minutter utlignet til 2-2 etter en kontring startet av Erik Karlsson, før Tom Pyatt ga hjemmelaget ledelsen for første gang i matchen bare 33 sekunder senere.

2,11 minutter før andre periode tok slutt, utlignet Ryan McDonagh for Rangers. Kapteinen spilte på langt nær sin beste kamp i årets sluttspill, men da han styrte pucken i mål etter en god avslutning fra Michael Grabner, gjorde han sitt femte poeng på fem kamper mot Ottawa.

Videohjelp

Jimmy Vesey rundet keeper Craig Anderson og skjøt pucken mot mål med en backhand, men Anderson hentet seg inn og fanget pucken med snapphansken. Først etter videodømming ble det klart at pucken allerede hadde passert målstreken da Anderson stanset den ( se episoden her).

Dette ga Rangers ledelsen 4-3 i en ekstremt underholdende, men ikke nødvendigvis velspilt match som laget både hadde ledet 2-0 i og senere ligget under 2-3 i.

Ottawa tok ut keeperen for å sette inn en ekstra utespiller i sluttsekundene og fikk betaling for dette da pucken gikk over målstreken til Henrik Lundqvist for fjerde gang i matchen. Derick Brassard ble kreditert scoringen som kom etter at pucken gikk i mål etter at den endret retning i skøyta til Brendan Smith.

Dermed måtte det overtid til.