Stolt øyeblikk for Mats Zuccarello i New York Rangers

Nordmannen spilte for første gang i New York Rangers med en bokstav på brystet.

N.Y.RANGERS - NEW JERSEY 4-3:

NEW YORK (Nettavisen): Mats Zuccarello bidro med to strålende assists i seieren til New York Rangers i treningsmatchen mot New Jersey Devils.

Den siste pasningen var av det ferdigscorede slaget og kom bare fire sekunder før kampuret hadde truffet nullene.

Likevel var det nok noe helt annet Mats Zuccarello var mest stolt av etterpå:

Han spilte nemlig med en A på brystet, som en av lagets kapteiner.

Det er stort for en gutt fra Hasle, fra en liten hockeynasjon som Norge. Det er det endelige beviset på at han er en av lederne i et av de seks originale lagene i verdens største hockeyliga.

- Det var første gang, bekrefter Zuccarello med et stort glis til Nettavisen.

Éngangshendelse?



Noen vil kanskje si at det er på tide. Han rundet 30 år for få uker siden og har de fire siste årene vært en av klubbens aller beste spillere - mye takket være de eksepsjonelt kloke og presise framspillene vi fikk se et par ganger i en ellers forglemmelig oppkjøringskamp mot Devils.

Zuccarello tror imidlertid ikke at han er blant de tre kapteinene når grunnserien starter og Rangers stiller med fullt lag.

- Det blir vel med denne gangen her, regner jeg med, men dette var gøy, sier den norske playmakeren med sin vante beskjedenhet.

- Jeg tviler på at det blir permanent, skal jeg være helt ærlig. Vi har Rick Nash og Marc Staal, forklarer han.

Nettavisen tillater seg å være mer optimistisk på Zuccarellos vegne. Staal er ikke engang sikret en fast plass i laget denne sesongen, fortalte trener Alain Vigneault for noen dager siden.

Et interessant aspekt er at Mats Zuccarello muligens vil trives best uten. I et lag er det ofte kapteinenes ansvar å passe på at vi i pressen får våre sitater og Hasle-gutten er ikke kjent for å elske medieoppmerksomhet.

- Det går helt greit uten en bokstav, ja. Hvis jeg får den, kan jeg ta den, bare jeg slipper å prate så mye, smiler Zuccarello når Nettavisen nevner dette.

Stor uvisshet før sesongstart



New York Rangers har vært et av de bedre lagene i NHL de siste fem-seks årene, men går inn i denne sesongen med større usikkerhet enn normalt. Førstesenter Derek Stepan er borte. Det samme er andrekeeper Antti Raanta, som leverte fenomenalt bra over 30 matcher i fjor.

- Det er naturlig med usikkerhet når vi mister en som har vært en av toppsenterne våre i mange år, men vi har Mika Zibanejad, vi har Kevin Hayes, vi har to unggutter som kommer, vi har David Deshairnais og flere andre, sier Zuccarello.

Til gjengjeld virker laget mye sterkere på backsiden, selv om den nye stjernebacken Kevin Shattenkirk ser ut som en sveitserost med melkeallergi defensivt. Han er nemlig så god offensivt, noe hans tre assists mot Devils kan attestere.

- Det var mye rust i disse gamle hjulene her. Vi måtte arbeide oss igjennom det. Begge lag måtte egentlig det, men det er akkurat det disse kampene er til for, oppsummer Shattenkirk etter sin første match i Rangers-trøya.

NYKOMMER Kevin Shattenkirk kontrollerer pucken under press av Devils' Ben Thomson, mens Mats Zuccarello tilbyr støtte.

Dan Girardi er borte, mens nevnte Staal trolig blir degradert til tredje backpar. Det ventes at kaptein Ryan McDonagh, Shattenkirk, Brady Skjei og Brendan Smith utgjør topp fire blant backene, mens det fremdeles er kamp om de to siste plassene der.

- Det er tidlig å si ennå, men jeg synes vi ser bra ut bakover. Vi har mistet noen gode spillere, men vi har fått inn noen gode spillere også. Vi er alltid optimistiske og gleder oss til sesongen begynner, sier Zuccarello til Nettavisen.

På løpersiden er altså Stepan borte, amerikaneren som har vært en nøkkelfigur i årevis. Det var nok derfor ikke helt tilfeldig at New York Rangers valgte to sentere med sine valg i første runde av sommerens draft.

Chytil imponerte



Mens Rangers-praten etter draften handlet mest om Lias Andersson, som ble tatt som nummer sju totalt i draften, er det fullt mulig at det er tsjekkeren Filip Chytil (nummer 21 i draften) som først spiller seg inn på laget.

Chytil var en av isens beste spillere i Madison Square Garden natt til torsdag og scoret vinnermålet, godt hjulpet av Zuccarellos fine pasning, da det gjenstod bare fire sekunder før overtidsperioden var omme.

- Når du ser dem på trening hver dag, når du ser hvordan de beveger seg på isen, er det imponerende. Lias er kanskje en mer hardtarbeidende toveisspiller, mens Chytil har ekstreme ferdigheter og kan levere spill som få andre kan gjøre, er Zuccarellos rosende ord om de to førsterundevalgene.

- De ser begge veldig lovende ut, uansett om de etablere seg i år eller neste år, konkluderer han.

Kevin Hayes, Chris Kreider, David Deshairnais og nevnte Chytil scoret målene for Rangers, mens Pavel Zacha, Brian Gibbons og Jimmy Hayes nettet for Devils.



NHL-sesongen åpner 4. oktober.

Mest sett siste uken