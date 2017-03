ANNONSE

Storhamar-trener Sjur Robert Nilsen har bestemt seg for å gi seg i Hamar-klubben etter kvartfinalenederlaget mot Sparta Sarpsborg i NM-sluttspillet i ishockey.

Det skriver Hamar Arbeiderblad fredag.

Storhamar tapte 3-4 sammenlagt mot Sparta Sarpsborg. Dagen etter exiten på hjemmebane trakk Sjur Robert Nilsen seg som trener. Det er første gang siden 2013 at Storhamar ryker ut av sluttspillet allerede i kvartfinalen.

- Det er ikke alltid man kan spille med åpne kort. Jeg meddelte Storhamar dagen etter seieren mot Kongsvinger, og før sluttspillet startet her, at det er over for meg og at jeg ikke blir i klubben, sier Nilsen til HA-sporten.

- Det er sammensatt. Det er mange ulike årsaker, både personlig og litt sportslig, så jeg falt ned på dette. Skal man være trener i Storhamar så må man være hundre prosent. Jeg følte ikke at jeg hadde den, jeg så ikke for meg at jeg kunne være hundre prosent ett år til. Det er mange ulike grunner til det, fortsetter han.

Sparta Sarpsborg vant tre av fire bortekamper i kvartfinaleserien. Den eneste de ikke vant i Hamar var søndagens rekordoppgjør som pågikk i hele elleve perioder med totalt 217 minutter og 14 sekunder i effektiv spilletid.

Verdensrekorden ble markert i hallen torsdag. Kampen går også inn i rekordbøkene til Guinness World Records.

