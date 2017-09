Storhamar vant storoppgjør

Storhamar vant 4-0 over Stavanger Oilers i søndagens storoppgjør i Get-ligaen.

Stavanger Oilers reiste hjem fra Hamar uten poeng fra søndagens storoppgjør. På reisen hjem til oljebyen må Stavangerlaget slikke sårene etter å ha tapt 4-0 i mjøsbyen.

Hjemmelaget tok ledelsen etter ti minutters spill av den første perioden og økte til 3-0 i annen periode. Martin Rønnlid fastsatte sluttresultatet til 4-0 i den siste perioden, etter at Mikael Zettergren, Joakim Jensen og Christian Larrivée hadde satt inn de tre første.

Med seieren krabbet Storhamar opp på andreplass med 13 poeng, lik poengsum, men bedre målforskjell enn Sparta Sarpsborg etter seks kamper. 13 poeng er fire bak Frisk Asker, som topper GET-ligaen med 17 poeng.

I motsatt ende av tabellen sliter Stjernen. Før kampen mot Kongsvinger lå Østfold-laget nest sist på tabellen med tre poeng. Etter kampen hadde de seks.

Men det var gjestene som kom best i gang. På lystavla i Stjernehallen lyste det 1-0 til gjestene allerede etter 10 sekunders spill. Det var Daniel Trnavsky som sørget for at hjemmelaget måtte begynne å jage en utligning. Utligningen kom drøye tre minutter av annen periode ved Joacim Sundelius, og da lagene gikk av isen etter annen periode sto det 2-2. Trevor Fleurent (Kongsvinger) og Dan-Fredrik Nygård (Stjernen) hadde funnet veien til nettmaskene.

Mål av Petter Fossland Røste Fossen og Marcus Kjosmoen Bryhnisveen i siste periode sørget for at østfoldingene vant 4-2 og krabbet opp på åttendeplass med seks poeng. Kongsvinger har ett poeng mindre og ligger på plassen bak.

I det tredje og siste oppgjøret søndag ledet gjestene fra Lørenskog 2-0 over Manglerud Star etter den første perioden. Petter Grønstad og Mikael Bogen Dokken ble notert i målprotokollen før periodesignalet gikk. To sene mål til hvert av lagene sørget for at det sto 3-1 til Lørenskog før den tredje perioden startet.

Marc Hagel økte til 3-0 før Lars Jonas Roger Berglund satte inn hjemmelagets første. I tredje periode ble det brått spennende da Manglerud Star reduserte til 3-2 ved Petter Birkheim Sandboe Andersen. Flere mål ble det ikke og poengene blir med Lørenskog hjem.

Lørenskog ligger på femteplass med ti poeng, mens Manglerud Star ligger på sjuendeplass med sju poeng.

(©NTB)

