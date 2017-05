Superstjernene fikk se Zuccarello-show

ANNONSE

N.Y. RANGERS - OTTAWA 4-1:

NEW YORK (Nettavisen): Ottawa Senators vant de to første sluttspillkampene mot New York Rangers hjemme i Canada og reiste til USA vel vitende om at det kun er nødvendig med to seirer til for å gå videre til semifinale i NHL-sluttspillet. De visste også at de ville få inntil fem forsøk.

New York Rangers reiste hjem etter to skuffende matcher vel vitende om at lag i deres situasjon bare har 11,3 prosent sjanse for å avansere til neste runde, basert på tidligere NHL-historikk, og at bare fire lag har gått videre etter å ha ligget under 0-3 i en serie hvor det laget som vinner fire, går videre.

Zuccarello tok tak

Mats Zuccarello brydde seg neppe om noen av delene. Han vil bare vinne. Så han fokuserte på det han faktisk kunne gjøre noe med, nemlig å spille opp mot sitt beste og i tillegg motivere lagkameratene til å gjøre det samme.

Akkurat som da han var forbannet over sin egen og lagkameratenes innsats i kamp seks mot Montreal, holdt en inspirerende tale i garderoben, gikk ut i andre periode og snudde matchen med to mål.

Denne gang ventet han ikke 20 minutter, men tok tak i matchen umiddelbart. Denne gang trengte han heller ikke å inspirere lagkameratene – de var allerede skjerpet. Som Henrik Lundqvist, da Erik Karlsson forsøkte å gjenta suksessen med å skyte fra død vinkel. Lundqvist var våken denne gang. Som Mika Zibanejad, som har vokst seg bedre og bedre i årets sluttspill og dominerte denne matchen sammen med Mats Zuccarello.

- Vi vet at vi ligger under 0-2 og kommer hit på hjemmebane. Det er en «må vinne»-kamp for oss og vi må vi vise at vi er et bedre lag enn vi viste i de to første kampene. Det var godt å se at vi klarte det, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

Zuccarello ga Rangers ledelsen 1-0 etter bare 5,31 minutters spill, da han kontant plasserte pucken til venstre for keeper Craig Anderson og i mål etter fint forarbeid av svenske Zibanejad.

HER SETTER Mats Zuccarello inn 1-0 for New York Rangers mot Ottawa Senators.

Stjerner til stede

Åtte minutter senere spilte Zuccarello fram Michael Grabner til 2-0.

På tribunen jublet superstjerner som Claire Danes fra «Homeland» og John Oliver fra «Last Week Tonight», samt Hugh Dancy fra «Hannibal», Djimoun Hounsou fra «Gladiator» og Ansel Elgort fra «The Fault in Our Stars».

Det var ingen feil med stjernespillerne til Rangers i denne matchen.

Rick Nash økte ledelsen til 3-0 drøyt midtveis i andre periode, etter at Ottawa egentlig hadde kommet mer inn i matchen.

New York Rangers lignet i det hele tatt på det laget som i starten av sesongen dominerte kamper med sin offensive slagkraft. Zuccarello tror at han vet hvorfor det plutselig fungerte så bra igjen.

- Det gjelder at alle er på hugget. Vi er et lag som er avhengig av at alle spiller på sitt beste. Vi kan ikke ha én rekke eller to som fungerer. I dag var alle «på», fra keeper til backer til løpere. Det er sånn vi må spille, sier Zuccarello til Nettavisen.

- Hva gjorde dere spesielt godt i dag, som dere må gjenta i neste match?

- Vi forechecker bra, vi får pucker dypt, vi kommer inn i midtsonen og får satt press på dem. Når vi spiller sånn og jobber hardt, er vi ganske gode, men når vi gjør det for vanskelig for oss selv, så blir ikke det bra.

Vakkert av Miller

J.T. Miller ble nedgradert til fjerderekka av trener Alain Vigneault til denne kampen, og det virket å ha en motiverende effekt på den unge amerikaneren. Han spilte sin trolig beste kamp i dette sluttspillet og skal ha det aller meste av æren for 4-0-målet, som ble satt inn av Oscar Lindberg.

Miller danset igjennom Ottawa-forsvaret før han overlot pucken til sin svenske senter da Lindberg sto foran et åpent mål.

Ottawa reduserte like etterpå gjennom Jean-Gabriel Pageau, som scoret hele fire mål i den andre matchen mellom disse to lagene i årets sluttspill. Denne gang fikk han pucken på et sølvfat av Bobby Ryan, som lurte Rangers-forsvaret da han gikk rundt målet, men spilte pucken bak seg og fram til Pageau, som sto på det området Ryan hadde forlatt og var helt alene der.

En av suksessfaktorene for Rangers i denne matchen, var for øvrig at Vigneault omsider ga Brady Skjei og Brendan Smith mer istid enn Nick Holden og Marc Staal, som har vært det desidert svakeste backparet til Rangers i hele sluttspillet.

Holden og Staal spilte henholdsvis 14,29 og 16,17 minutter, mens Skjei og Smith fikk 20,13 og 19,39 minutter på isen.

Større sjanse

Nå har Rangers redusert til 1-2 i kamper, og dermed gitt seg selv 30 prosent sjanse for avansement, hvis man ser på alle tidligere NHL-serier hvor et lag har ligget under 1-2.

- Vi ligger fortsatt under, så nå må vi fokusere på neste kamp, avslutter Mats Zuccarello.

Neste match spilles i Madison Square Garden i New York torsdag.

Vinneren av denne sluttspillserien møter enten Pittsburgh Penguins eller Washington Capitals i semifinalen av NHL-sluttspillet.