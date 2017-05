Svenskenes russermareritt fortsetter

ANNONSE

Fredag ble det 1-2-tap etter at Artemij Panarin avgjorde straffeslagkonkurransen. Dermed er det 13 år og 12 kamper siden Sverige har slått Russland i VM- og OL-sammenheng.

Chicago Blackhawks-spilleren Artemij Panarin var den enste av spillerne som klarte å score på straffene. Han plasserte pucken mellom beina på keeper Viktor Fasth.

Svensk ledelse



Kampen startet bra for svenskene da Victor Rask vant en duell i midtsonen og fikk sendt pucken fram til Elias Lindholm, som gjorde 1-0 bak den russiske målvakten Andrej Vasilevskij.

Etter en målløs midtperiode slo russerne tilbake. Den svenske landslagssjefen Rikhard Grönborg hadde valgt KHL-målvakten Fasth mellom stengene. Han sto en solid kamp, men ble litt tatt på senga da Aleksander Barabanov bak mål leverte en backhandpasning til Sergej Andronov. Sistnevnte fikk det enkelt med å kvittere.

Kampen gikk til fem minutter forlengning før det hele ble avgjort på straffer.

Svenskene vant 2-1 over Russland i verdenscupen i fjor, men den turneringen har ikke mesterskapsstatus.

Slik ser Sveriges marerittrekke for mot Russland ut:

2016: 1-4, 2015: 3-5, 2014: 1-3, 2012: 3-7, 2009: 5-6 e.f., 2008: 2-3, 2007: 1-3 og 2-4, 2006: 3-3 og 0-5 (OL), 2005: 3-6.

Gunstig for Norge



Fjorårets tapende finalist Finland åpnet ishockey-VM med å slå Hviterussland 3-2. Veli-Matti Savinainen ble matchvinner for finnene i et overtallsspill snaut halvveis i siste periode.

Finnene fikk en pangstart ettersom Sebastian Aho og Oskar Osala scoret hvert sitt mål før det var gått mer drøyt fem minutter av kampen.

Jegor Sjarangovitsj reduserte med midtperiodens eneste mål, mens Jevgenij Kvirsjin utlignet tidlig i tredje periode.

- Vi startet kjempebra og hadde sjanser til å score flere mål, men så gjorde vi det vanskelig for oss selv og slapp motstanderen inn i kampen, sa Finlands trener Lauri Marjamäki til YLE rett etter kampen.

- I begynnelsen av tredje periode virket det som vi spilte med håndbrekket på, men vi kjempet bra og fikk inn vinnermålet i power play.

Norge møter Finland 13. mai, og avslutter gruppespillet mot Hviterussland 16. mai. Det er ventet at Finland går videre fra gruppen og at Hviterussland er et av lagene Norge bør slå for å ta seg til avansement.

