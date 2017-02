SCORET: New York Rangers' Chris Kreider scorer kampens siste mål mot Columbus Blue Jackets-keeper Joonas Korpisalo mot slutten av tredje periode. Foto: Julie Jacobson (AP)

Tap for Rangers tross innhenting

Columbus Blue Jackets vant 6-4 mot New York Rangers i New York, til tross for en fenomenal innhenting av Rangers i tredje periode.