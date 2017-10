Thoresen-dobbel i Storhamar-seier

Enkel seirer for både Storhamar og tabellnabo Sparta.

LØRENSKOG - STORHAMAR 2-7:

Hjemvendte Patrick Thoresen scoret to mål da Storhamar knuste Lørenskog i eliteserien i ishockey lørdag.

Landslagsstjernen Thoresen økte til 4-2 og 5-2 i andre periode for Storhamar mot Lørenskog lørdag.

Storhamar tok ledelsen i første periode da Lars Løkken Østli satte pucken i nettet i overtall etter knappe ti minutter.

Sebastian Johnsen utlignet for hjemmelaget tre minutter senere, men Eirik Skadsdammen og Østli, med sitt andre mål for kvelden, sørget for at bortelaget ledet 3-1 før andre periode.

Tabelltoer

Lørenskog åpnet midtperioden best, og Petter Grønstad reduserte til 2-3 kun 23 sekunder ut i perioden, før Thoresen ordnet 5-2 ledelse før siste periode.

I den siste perioden tok Thoresen på seg servitørrollen. To minutter etter at Robin Dahlstrøm hadde sendt Storhamar opp i 6-2, serverte Thoresen Mikael Zettergren, som fastsatte sluttresultatet til 7-2.

Storhamar er nummer to på tabellen, tre poeng bak Frisk Asker.

Sparta-seier

På tredjeplass følger Sparta Sarpsborg, som vant 5-1 mot Kongsvinger lørdag.

Håvard Ingerød Steen sendte Kongsvinger i ledelsen ti minutter ut i første periode, men hjemmelaget snudde kampen etter at Patrick André Bovim og Joachim Nermark scoret to mål hver, slik at det sto 4-1 før siste periode.

Niklas L. Roest fastsatte sluttresultatet til 5-1 fire minutter ut i perioden, og Sparta innkasserte nok en seier. Kongsvinger er tabelljumbo med seks poeng.

