Tidenes fjerde møte mellom nordmenn i NHL gikk i Zuccarellos favør

N.Y. RANGERS – COLORADO 4-2:

NEW YORK (Nettavisen): Mats Zuccarello og New York Rangers har ambisjoner om å vinne Stanley Cup denne sesongen. Andreas Martinsen og Colorado Avalanche ligger på sisteplass og har bare lyst til å komme fram til april med æren I behold.

Rangers kom til matchen med fire strake seirer, mens Avalanche kun hadde vunnet to av sine siste tolv kamper.

Likevel var det Colorado som lå an til seieren i Madison Square Garden natt til søndag. I tredje periode snudde imidlertid hjemmelaget matchen, som endte med 4-2-seier til Rangers.

- Dette var vel ikke vår beste kamp, men vi gjorde det som skulle til for å vinne, sier Zuccarello til Nettavisen.

Seierherren spanderte noen rosende ord på sin landsmann i Colorado.

- Martinsen spilte bra. Han holdt på å sette den i dag. Han kjører på, takler og gjør jobben sin.

- Snakket dere sammen underveis?

- Bare noe småtteri, sier Zuccarello.

Andreas Martinsen deler litt mer.

- Dere stod skulder til skulder ved en dropp der i andre periode. Fikk dere pratet litt da?

- Ja, han var fornøyd. Han mente at han var sterkere enn meg på droppen. Jeg får gi ham den, humrer Martinsen.

NEDERST PÅ BILDET står Mats Zuccarello og Andreas Martinsen skulder til skulder på isen, i påvente av en dropp i andre periode. Dette var fjerde gang i historien at to lag i NHL møttes med hver sin nordmann i aksjon.

- Hvordan synes du det var å spille mot Zuccarello her i Madison Square Garden, Martinsen?

- Det er jo gøy, det. Det er sikkert større for folk hjemme, som kan se på to nordmenn spille mot hverandre, men det er selvfølgelig gøy å være her i New York og se hvor stor (stjerne) han faktisk er. Han er en av de beste spillerne i ligaen her. Det er imponerende.

Andreas Martinsen mener at Colorado nok en gang fikk betale for en svak tredjeperiode.

- Vi var ikke helt på fra starten. Vi kom sterkere i andre, så kom vi ut i tredje med ledelse, men var ikke helt «på». Vi er ikke gode nok i 60 minutter, oppsummerer Andreas Martinsen.

FOR FJERDE GANG i historien møttes to norske spillere til kamp i NHL. Dette var andre gang Mats Zuccarello og Andreas Martinsen har spilt mot hverandre i verdens tøffeste hockeyliga.

Fjerde gang noensinne



Dette var fjerde gang to nordmenn møttes i en NHL-kamp. De to første møtene var mellom Ole-Kristian Tollefsen og Patrick Thoresen, for henholdsvis Columbus Blue Jackets og Edmonton Oilers, i 2007. Tredje møte var mellom nettopp Zuccarello og Martinsen nyttårsaften 2016. Den gang var det Zuccarellos Rangers som vant.

Verken Zuccarello eller Martinsen utmerket seg voldsomt i deres andre møte i NHL. Begge kunne imidlertid glede seg over å ha både familie og venner på tribunen.

- Hver kamp er gøy å spille, men det er litt ekstra spesielt å få spille her i Madison Square Garden og mot Zuccarello. Jeg vet jo at det er mange som sitter hjemme og ser på, sier Martinsen.

ANDREAS MARTINSEN trakk det korteste strået i Madison Square Garden.

Han rundet tidligere denne uka hundre kamper i NHL.

- Det er jeg selvfølgelig stolt over. Det har vært et mål jeg har hatt siden jeg var liten. For det første å komme hit og få spille en kamp eller to, men å ende opp med hundre er gøy. Målet er at det skal bli mange flere, sier Martinsen til Nettavisen.

- Hva er neste mål?

- Nå har jeg ingen kontrakt for neste år, så målet er i første omgang å få ny kontrakt. Jeg håper å være her så lenge som mulig.

- Har det vært noen samtaler ennå?

- Nei, ikke noe konkret. Jeg har alltid troen og tror at det ordner seg.

- Det ryktes at andre klubber har forhørt seg om deg. Det styrker vel selvtilliten?

- Selvfølgelig er det hyggelig å høre at andre lag er interessert og har lagt merke til meg. Det gjør jo at sjansen er større for at jeg blir værende i NHL.

Knallstart for Rangers



Colorado Avalanche fikk en marerittstart. Andreas Martinsen var på isen, men klarte ikke gjøre noe med scoringen til Kevin Klein. Oscar Lindberg vant en dropp i bortelagets sone, Brady Skjei sendte pucken umiddelbart videre til Klein, som scoret med et skudd fra blålinje etter bare 2,26 minutter.

Helt på tampen av første periode utlignet Colorado gjennom Gabriel Landeskog, etter en kontring der Nathan MacKinnon la til rette for direkteskuddet fra svensken.

Tre minutter ut i andre periode scoret John Mitchell for Avalanche, med et lavt skudd som gikk mellom beina på Henrik Lundqvist. Det målet irriterer nok svensken en god del mer enn et gjennomsnittlig baklengsmål.

Tidlig i tredje periode hamret Kevin Klein inn sitt andre for kampen og tredje for sesongen, da han fikk bruke hammeren uforstyrret ved blålinje etter et unødvendig pucktap av Colorado.

Nesten for Zuccarello



Like etterpå spilte Mats Zuccarello fram Chris Kreider med en magisk pasning bak ryggen sin fra bak mål, fram til Kreider. Han jublet for scoring etter direkteskuddet sitt, men dommerne mente at Calvin Pickard reddet akkurat på streken. Videodommerne i Toronto støttet denne beslutningen.

Rangers tok likevel ledelsen 3-2, gjennom Rick Nash, som styrte pucken i mål fra kloss hold etter en nydelig pasning fra Derek Stepan. Dette var den 16. scoringen til Nash denne sesongen, og den 28. assisten til Stepan. Ryan McDonagh satte også karrierebeste med sin 30. assist.

Halvannet minutt før slutt satte Kevin Hayes inn 4-2 i tomt bur, da Colorado hadde byttet ut Pickard for en utespiller for å jakte på en utligning.

Seieren var nummer 400 i karrieren til Rangers-målvakt Henrik Lundqvist.