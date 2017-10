Treneren gjør det vanskelig for Zuccarello, som imponerer likevel

Alain Vigneault fortsetter å plassere nordmannen sammen med Rick Nash.

N.Y. RANGERS – VEGAS 6-4:

NEW YORK (Nettavisen): Pucken traff skøyta til Rick Nash og forandret retning, slik at den havnet på et sølvfat for Mats Zuccarello. Nordmannen styrte pucken i mål til 2-2 i Madison Square Garden mot Vegas Golden Knights natt til onsdag.

Det var ikke en pasning fra Nash, det var ren flaks.

Og dette var bare andre gang på de siste 130 grunnseriekampene at Rick Nash og Mats Zuccarello begge fikk poeng under en scoring for New York Rangers.

- Det er ikke bra nok, det, konstaterer Zuccarello overfor Nettavisen.

Klager ikke

De er begge blant lagets offensive stjerner, men passer åpenbart ikke sammen. Likevel har de to spilt i samme rekke bortimot hele denne sesongen. Zuccarello har spilt sammen med Nash 60,1 prosent av tiden i spill 5-mot-5, ifølge Dobbersports.com.

Mats Zuccarello er imidlertid ikke en som klager. Nettavisen har flere ganger denne sesongen spurt ham om hvordan han trives i rekke med Nash, og svaret er alltid i samme stil som nå:

- Man må prøve å skape kjemi med dem man spiller med. Det er ikke vi som tar ut laget eller setter opp rekkene. Alle her er gode hockeyspillere, sier Zuccarello.

Ville spille for byen



Og Rangers var gode mot Vegas Golden Knights – etter hvert. Hjemmefansen måtte bare lide seg igjennom to perioder først. I tredje periode snudde Rangers matchen fra 2-4 til 6-4.

- Det var deilig! konstaterer nordmannen.

Før han legger til, i en tankefull tone:

- Med alt som har skjedd her i New York før i dag, er ikke hockey så viktig. Etter andre periode hadde vi lyst å gi alle som var her, en god følelse. Selv om det i det lange løp ikke betyr så mye å vinne en hockeykamp, så det var deilig å vinne i dag.

Spillerne snakket sammen om den tragiske hendelsen på nedre Manhattan bare fire timer før kampstart, der en terrorist tok livet av åtte mennesker.

- Vi snakket om det. Det var viktigere enn de to poengene i dag. Vi ønsket å spille for hele byen og for alle familiene som er involvert, og det klarte vi å gjøre, forteller Mika Zibanejad.

Målfattig duo

Forrige sesong spilte ikke Zuccarello og Nash sammen, men året før – altså 2015/16-sesongen – var de på isen samtidig 47,9 prosent av tiden, ifølge samme nettsted. De gjorde ikke poeng på samme scoring etter 19. januar den sesongen. En scoring mot Pittsburgh Penguins 23. november 2016 er eneste gang de har kombinert ved en scoring siden den gang.

Årsaken til at de ikke fungerer sammen, er at Rick Nash er en målscorer som trives best når han kan føre pucken alene. Han er ganske unik på den måten. Nash har ikke sin styrke i å posisjonere seg åpen foran mål, men å gå solo. Zuccarellos pasninger kommer derfor ikke til sin rett sammen med Rangers’ best betalte utespiller.

Nash er heller ingen utpreget pasningslegger. Hans assist på 2-2-målet mot Vegas Golden Knights var hans 100. assist i New York Rangers, men bare hans 17. på de siste 80 kampene.

Svak sesongstart

Trener Alain Vigneault insisterer altså likevel på å plassere dem i samme rekke. Den svake sesongstarten til New York Rangers kan blant annet skyldes akkurat dette – selv om det er flust av andre faktorer også.

Vegas Golden Knights ledet fortjent etter to perioder i sitt aller første besøk på Broadway. Jimmy Vesey ga rett nok Rangers ledelsen 1-0 etter bare 2,45 minutters spill, men Oscar Lindberg og Reilly Smith snudde matchen i første periode.

Mats Zuccarello utlignet til 2-2 tidlig i andre periode, men nevnte Smith og David Perron sørget for 2-1-seier til Vegas også i andreperioden, og dermed 4-2-ledelse før den tredje. Så snudde matchen totalt.

Anført av en strålende Mika Zibanejad, scoret Rangers fire ubesvarte mål i sisteperioden. Først reduserte Chris Kreider til 3-4, med assist fra Zibanejad og Zuccarello. Deretter utlignet Pavel Butsjnevitsj til 4-4, strålende framspilt av Zibanejad, før Zibanejad selv satte inn 5-4. Michael Grabner avsluttet målkalaset med 6-4-scoring i tomt bur da Vegas jaktet utligning helt på tampen.

- Kan dette være kampen som fører til at det snur for Rangers?

- Jeg har ikke noe tro på at én episode gjør det. Jeg har tro på at flere kamper på rad hvor vi spiller bra, enten vi vinner eller taper, kan gjøre det. Jeg synes ikke at vi spiller bra. Vi er dårlig i egen sone til tider i dag også. Vi kan ikke score fem-seks mål i hver kamp, vi må tilbake til Rangers-hockey og vinne 2-1 og 3-1 og klare å stenge igjen, konkluderer Zuccarello.

New York Rangers har dermed ti poeng etter at 13 av grunnseriens 82 matcher er spilt. Det er tre poeng opp til sluttspillplass, men også fire lag foran på stigen opp dit. Mats Zuccarello har gjort ti poeng på disse 13 kampene.

