Utskjelt lagkamerat ordnet drømmestart for Zuccarello

MONTREAL - N.Y. RANGERS 0-2:

MONTREAL (Nettavisen): Canada sies å være ishockeyens hjemland, og atmosfæren her i Bell Center i Montreal tyder på at det ligger noe i dette. Hjemmefansens entusiasme var øredøvende i minuttene før og etter at den første kampen startet i årets NHL-sluttspill.

Det er all grunn til å være entusiastisk på norsk hockeys vegne også, fordi duellen mellom New York Rangers og Montreal Canadiens innebærer at to nordmenn møtes i et NHL-sluttspill for første gang.

Montreal Canadiens er tidenes mestvinnende klubb i NHL, men har ikke vunnet Stanley Cup siden 1993. Etter at Claude Julien overtok trenerjobben 14. februar, har Montreal vært et av ligaens beste lag og vunnet 16 av 24 kamper.

Forventningene blir deretter.

Overrasket alle

Hjemmelaget åpnet også best. Derfor kom det overraskende på at det var New York Rangers som scoret først. Ikke bare scoret Rangers først, men det var attpåtil utskjelte Tanner Glass som gjorde det, med et backhandskudd rett etter dropp. Canadiens’ stjernekeeper Carey Price virket like overrasket som resten av tilskuerne i Bell Center.

33 år gamle Glass har ikke akkurat for vane å score mål. Han hadde bare én scoring på sine 60 første sluttspillkamper og kun 24 mål på 511 grunnseriematcher i NHL. Mange mener at Glass ikke fortjener en plass i Rangers-laget. Ærlig talt mener vel mange at han ikke fortjener en plass i NHL i det hele tatt.

Mats Zuccarello tilhørerer imidlertid ikke den leiren.

- Jeg synes det var gøy at Glass scoret. Det har han fortjent. Han jobber hardt og kjører på og er en viktig brikke i laget vårt, sier Zuccarello til Nettavisen.

EN MONTREAL-FAN slår på en tromme før kampstart i Bell Center.

TANNER GLASS omfavnes etter 1-0-scoringen for New York Rangers mot Montreal Canadiens.

MATS ZUCCARELLO og hans lagkamerater leder 1-0 i kamper og er dermed tre seirer unna avansement til andre runde.





Fysisk tøff kamp

New York Rangers vant til slutt 2-0, ettersom Michael Grabner styrte pucken i mål i sluttminuttene da Montreal Canadiens hadde tatt ut keeper Carey Price for å bruke en ekstra utespiller i jakten på utligning.

Det ble en fysisk tøff match med 98 taklinger og 62 skudd, fordelt på 31 fra hvert lag.

- Det smeller bra. Det er moro, det er sånn det skal være! Det er bare å komme seg på beina igjen, sier Zuccarello til Nettavisen.

Matchen ble akkurat som han hadde trodd på forhånd.

- Vi møter et bra lag. Henrik Lundqvist var utrolig bra i dag. Vi skapte en del sjanser som vi kanskje burde ha scoret på, men alt i alt er vi fornøyd når vi vinner den første kampen i sluttspillet.

Zuccarello hadde selv et par fine muligheter til å score, men hadde ikke samme hell mot Carey Price som lagkameraten Glass.

- Det var nære. Jeg møter en keeper i verdensklasse og med det skuddet mitt, scorer man ikke så mye, da må man ha flaks, smiler Zuccarello.

Hjemmelagets norske innslag, Andreas Martinsen, kunne også ha scoret. Han var nær ved å utligne rundt fem minutter etter scoringen til Tanner Glass i første periode. Han burde kanskje også ha gjort det.

Nordmannen fikk pucken alene foran målet til Rangers, helt ut av det blå. Martinsen forsøkte å finne en åpning hos Henrik Lundqvist, men svensken lot seg ikke lure.

- Jordie Benn lobbet pucken inn, den fikk litt backspin og backen var ikke helt klar, så jeg fikk snappet pucken. Det er litt kjipt at jeg ikke klarte å sette den. Pucken hoppet og spratt, sier Martinsen til Nettavisen.

Zuccarello-sjanser

Montreal vant skuddstatistikken 15-5 i første periode, men det var bare Rangers som scoret.

I andre periode åpnet Rangers best. Mats Zuccarello fikk blant annet to fine muligheter, men Price var våken begge gangene. Rangers dominerte faktisk stort i midtperioden. Det var 10-2 i skudd i favør Rangers de første ti minuttene, men Price holdt hjemmelaget inne i matchen.

Rangers kunne lett ha doblet ledelsen mot slutten av andre periode, da både Alex Galchenyuk og Brendan Gallagher satt i utvisningsboksen til Montreal. Bortelaget klarte imidlertid ikke å utnytte 5-mot-3-spillet.

Tredje periode ble preget av intens kjemping langs vantene og få målsjanser - altså forløp den akkurat sånn et lag med en ledelse ønsker at den skal.

5,40 minutter før tredje periode tok slutt, ble Phillip Danault utvist for tripping på Brendan Smith og dermed fikk New York Rangers spille i overtall, til tross for intens buing fra tilskuerne. Montreal kom seg helskinnet unna tominutteren, men mistet samtidig verdifull tid i jakten på utligning.

I stedet scoret altså Rangers 2-0 i tomt bur like før slutt, gjennom Michael Grabner.

Mats Zuccarellos lag leder dermed 1-0 i best-av-sju-serien. Neste kamp spilles natt til lørdag, norsk tid.