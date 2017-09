Vålerenga vant i Stavanger, bort fra bunnen

Vålerenga har startet klatringen på tabellen i eliteserien ishockey. Lørdag ble mesterlaget Stavanger slått på borteis.

Stavanger ledet 3-1 etter to perioder, men mål av Morten Ask og Thomas Olsen tvang fram forlengning. Etter fem målløse minutter viste gjestene seg skarpest i straffeslagkonkurransen og tok med seg to poeng hjem til hovedstaden.

Ask satte inn det avgjørende straffeslaget som løftet Vålerenga forbi Kongsvinger og bort fra sisteplassen.

Vålerenga var poengløs i sine fem første kamper og tapte også den sjette, men har nå gått seirende av isen to ganger på rad og er oppe i seks poeng.

Stavanger har på sin side tapt fem av åtte kamper og er på en beskjeden 5.-plass ni poeng bak Frisk Asker, som møter Lillehammer søndag.

Kongsvinger, som ble utklasset og slått 6-1 av Storhamar i egen hall, er nå nederst med sine fem poeng. Robin Dahlstrøm scoret tre ganger for Storhamar, som er oppe på samme poengsum som Sparta, fire bak Frisk Asker.

Stjernen reiste seg etter 1-5-smellen mot Vålerenga torsdag og slo Lørenskog 2-1. David Hallström scoret begge målene som løftet Fredrikstad-laget til ni poeng og 7.-plass på tabellen.

(©NTB)

Mest sett siste uken