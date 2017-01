Vålerengas festdag spolert av fienden

ANNONSE

VÅLERENGA - STORHAMAR 2-4 (1-1, 1-2, 0-1)

JORDAL (Nettavisen): Med et fullsatt Jordal Amfi bød Vålerenga opp til en siste fest med erkefienden Storhamar som motstander før arenaen skal rives.

Det startet bra for VIF, men grepet på kampen glapp oslolaget kjapt. Storhamar kunne reise hjem som festbrems med seier 4-2.

Joakim Jensen scoret to ganger for gjestene, inkludert bortelagets siste mål med under fem minutter igjen av kampen. Det målet kom da Filip Gunnarsson hadde pådratt seg en ubeleilig tominutters utvisning for slashing.

- Vi starter bra, men slipper inn et litt billig mål til 1-1 der. Etter det er det jevnt. Jeg synes ikke vi presterer det på det nivået vi bør i en sånn kamp på Jordal hvor alt ligger til rette. Prestasjonen er sånn medium. Og det er ikke bra nok, sier Roy Johansen til Nettavisen.

- Det er ingen som spiller opp mot sitt beste. Samhandlingen er ikke bra nok. Vi gjør noen dårlige valg, fortsetter Vålerenga-treneren.

Friskmelding før Frisk?



Den mangeårige norske landslagssjefen har nå sett laget sitt tape fire strake kamper, og samtlige tre etter spilleoppholdet i jula. Det har bidratt til å øke avstanden oppover til de beste på tabellen. Andreplasserte Lørenskog er nå hele ti poeng foran.

- Den dagen her i dag er ikke noe som kan representere Vålerenga i kampene som kommer framover. Vi må opp et hakk til allerede på lørdag, sier Roy Johansen.

Da venter Frisk Asker som det gjestende laget. Tigrene fra Asker overrasket med å vinne hele 5-1 på borteis mot ligaens suverene topplag Stavanger Oilers.

Martin Laumann Ylven ga Vålerenga en perfekt start på oppgjøret da han satte inn 1-0 allerede etter rundt tre minutter. Framspillet sto tidligere Storhamar-back Anders Braavold for sammen med Tobias Lindström

Hampus Gustafsson utlignet til 1-1 med et hard slagskudd i sjuende spilleminutt. Den første perioden var ellers jevnspilt og uavgjort virket som et rettferdig resultat til da.

Bare drøye minuttet var spilt av periode nummer to da Vålerenga gikk seg bort foran eget mål. Joakim Jensen fikk pucken av Alexander Reichenberg og benyttet sjansen til å sette Storhamars andre puck forbi Steffen Søberg.

Med gjestenes kaptein Mikael Zettergren i fryseboksen for en knetakling fikk VIF muligheten til å utligne i overtall. Den utnyttet også vertene til fulle.

Oskar Östlund måtte gi en retur som ble liggende rett foran Storhamar-målet da Morten Ask fyrte løs med et slgskudd. Jonas Oppøyen fikk enn simpel oppgave med å styre inn 2-2.

MÅLSCORER: Martin Laumann Ylven sendte Vålerenga foran i den siste kampen mot Storhamar i Jordal Amfi. Bildet er fra en tidligere kamp.

Innholdsrik periode



Like etter på hadde begge lag en spiller utvist da Vålerenga skjøt et klokkereint stolpetreff bak Östlund.

Hjemmepublikummet jublet for scoring, men kampens dommere gjorde rett i å ikke stoppe spillet.

Neste mål var det isteden Storhamar og Daniel Hermansson som sto for. Svensken ordnet bortelagets tredje nettkjenning med en avslutning som passerte en dekket Søberg.

Hedmarkslaget kunne dessuten scoret enda en gang da Morten Ask feilberegnet en puck som spratt i vantet. I den situasjonen var det VIFs keeper som vant duellen med gjestenes løpere.

Sur ende på visa



Flere mål ble det ikke før Joakim Jensen serverte sin andre fulltreffer for kvelden.

Det smakte utvilsomt bittert for både Vålerenga og størsteparten av de 4431 på de snart nedriggede tribunene. For mange var det kanskje siste gang man besøkte den gamle OL-arenaen før rivingen seinere i januar.

Storhamars tomålsscorer Jensen spilte ikke sin beste kamp, ifølge seg selv. Mest ros ga han isteden til tilreisende fans fra Hamar.

- Vi ser publikummet vårt møter opp og farger i hvert fall vår del av hallen gul og blå. Det er både rørende og et verdig punktum på gamle Jordal for vår del, sier Joakim Jensen til Nettavisen.

- Storhamar har vært flinke i alle år. Vi er blitt veldig bortskjemte med at vi har en ganske trofast gjeng som følger oss i hele ligaen, og også ute i Europa i fjor. Det er jo ekstra gøy også når det kommer så mange, og vi klarer å gå av med tre poeng, tilføyer 29-åringen.

Han er nå oppe i 15 mål denne sesongen. Vålerengas Tobias Lindström topper fortsatt den statistikken med 23 fulltreffere.

Osloklubben har en aller siste sjanse til å rette opp inntrykket og avslutte i gamle Jordal Amfi med seier. Lørdag kommer Frisk Asker på besøk til det som blir Vålerengas definitivt siste hjemmekamp i den 65 år gamle arenaen.

Storhamar spiller borte mot Lørenskog, en motstander mjøsklubben har tapt for i samtlige tre møter tidligere i sesongen.

Øvrige resultater i Getligaen torsdag:

Stavanger Oilers - Frisk Asker 1-5 (0-1, 0-4, 1-0)

Lillehammer - Manglerud Star 2-3 e.f. (0-0, 1-0, 1-2, 0-1)

Kongsvinger - Lørenskog 2-9 (1-2, 0-5, 1-2)

