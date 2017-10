James Neal scoret det første målet i Vegas Golden Knights' klubbhistorie, og ble også matchvinner da Vegas vant NHL-premieren 2-1 mot Dallas Stars fredag.

Neal sto for begge scoringene, mens Marc-André Fleury gjorde 45 redninger for Vegas, som er det første nye laget i NHL på 17 år.

– Det var en av mine beste kvelder, sa Neal.

– Jeg ble draftet fra Dallas og jeg scoret mitt første mål i denne bygningen. Jeg startet på nytt med et nytt lag og en ny organisasjon, la han til.

Det var et følelsesladd øyeblikk i Vegas' hjemmearena før kampen startet da Dallas-spillerne skøytet bort til hjemmelaget og sto sammen med dem under den amerikanske nasjonalsangen. Grunnen var at spillere fra begge lag ville vise respekt til de 58 personene som mistet livet og de nesten 500 personene som ble skadd under konsertskytingen i Las Vegas.

– At de kom og stilte seg bak oss vitner om at de er et fantastisk lag og herlige folk, sa Vegas-trener Gerard Gallant.

– Det er for bra for vårt lag å vinne vår første kamp, og med det leie som skjedde i Las Vegas forrige helg hjelper det litt på sorgprosessen, fortsatte treneren.

Neal scoret begge sine mål i siste periode. Tyler Seguin sto bak Dallas' scoring i 1-2-tapet.

