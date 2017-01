VIF-kapteinen: - Så skuffende at jeg har lyst til å grine

ANNONSE

VÅLERENGA - FRISK ASKER 2-5 (0-1, 0-3, 2-1)

JORDAL AMFI (Nettavisen): Vålerengas epoke med kamper på norsk toppnivå i Jordal Amfi er over.

Avslutningskampen mot Frisk Asker endte med oslolahets tap nummer fem på rappen i ishockeyens eliteserie. Langt ifra noe en storklubb av Vålerengas kaliber kan si seg fornøyde med.

Og i alle fall ikke i nærheten av den avskjeden spillerne hadde sett for seg i Jordal Amfi.

- Jeg sitter igjen med en tomhet inni meg. Det føles som det er tidenes antiklimaks, egentlig, beskriver Brede Frettem Csiszar overfor Nettavisen.

- Det skulle være vår fest og vår mulighet til å gi Jordal, Klanen og de gamle Vålerenga-gutta som var og så på en verdig avskjed. Men det var vi ikke i nærheten av i dag, konstaterer VIF-kapteinen.

Csiszar mener Vålerenga har gjort to av sine dårligste kamper i sesongen mot Storhamar og Frisk Asker de siste dagene. 29-åringen sliter med å forklare hvorfor.

- Det var en fantastisk ramme rundt begge kampene. At vi ikke klarer å leve opp til forventningene, det er så skuffende at bare har lyst til å grine, for å være helt ærlig.

Frisk start



Veteranen Anders Bastiansen scoret kampens første mål for askerbøringene etter rundt tre minutter.

Vinny Saponari doblet Frisk-ledelsen etter enda litt kortere tid av andre periode. Amerikanerens pasningsfinte lurte hele VIF-forsvaret og keeper Steffen Søberg fullstendig.

Det gavmilde Vålerenga-forsvaret fortsatte å gi bortelaget store rom å boltre seg i foran Søberg. To ganger på et halvminutt var Mikkel Seiergren Christiansen aleine med burvokteren.

Det første forsøket fra Christiansen gikk hårfint utenfor. Sekunder seinere fikk Frisk Askers nummer 17 på nytt en gyllen sjanse til å øke. 0-3 var et faktum i god tid før kampen var halvveis.

Resten av midtperioden drev Niklas Dahlberg nesten VIF-spillerne til vanvidd med en serie klasseredninger. Frisks backer ble flere ganger spilt helt ut, men svensken bakerst hos askerlaget stengte døra fullstendig.

ÅRVÅKEN SVENSKE: Keeper Nicklas Dahlberg var i storslag for Frisk da Vålerenga måte tåle enda et tap i avskjeden med Jordal Amfi.

Som om ikke det var ille nok fintet Vinny Saponari seg helt fra til sin andre scoring for kvelden, med bare sekunder igjen av andre periode.

To reduseringer av Martin Laumann Ylven brakte litt spenning tilbake i oppgjøret i den avsluttende perioden. Men Vålerenga skuslet bort pucken med tre minutter igjen på klokka og keeper Steffen Søberg ute av målet.

Ryan Hayes punkterte med Frisk Asker femte scoring i tomt bur.

- Jeg synes vi er bra. Vi gjør mål på det vi skal og det blir en kul match å spille når det er så mye folk her og bra stemning, sier keeperhelten Nicklas Dahlberg til Nettavisen.

Fakta: Øvrige resultater lørdag:

Kongsvinger - Sparta 1-6 (1-4, 0-1, 0-1) Lørenskog - Storhamar 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) Stavanger Oilers - Manglerud Star 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)

- Vi slapp kanskje til litt mer enn vi skulle i andre periode. Da var det deilig å gjøre noen bra redninger der, innrømmer 31-åringen.

Furuset-avgjørelse



Tidligere lørdag ble det endelig satt et punktum for diskusjonen om hvor Vålerenga skal spille hjemmekampene sine framover. Etter mye fram og tilbake, bekreftet Oslo kommune at Furuset Forum skal huse VIFs hockeylag de neste halvannet året.

Bare noen oppgjør i yngre årsklasser gjenstår da i den gamle OL-arenaen Jordal Amfi fra 1952. Anlegget skal så raseres og gi plass til en ny hall.

Nysgjerrig på Nye Jordal Amfi? Se videoen under for å få et inntrykk.

Vålerenga-legenden Øystein Olsen var blant dem som tidligere i uka deltok i showkampen mot gamle Storhamar-spillere samme sted.

- Framtida krever nye ting og en ny hall. Det handler om å henge med i tida og utviklinga, understreker Olsen i samtale med Nettavisen.

Den tidligere senteren, kanskje mest kjent for den tøffe spillestilen sin, la opp i 2008. Det gjorde han etter over 17 år som en del av VIFs tittelmagnet av et ishockeylag.

Sånn sett er det nok få andre som har tilbrakt mer tid i Jordal Amfi enn Olsen. 47-åringen føler likevel ikke særlig med vemod over at den 65 år gamle arenaen skal jevnes med jorda seinere i måneden.

- Vi må se å få gjort noe med anleggsituasjonen. Det er synd for Norge og hockeyen at det ikke er blitt tatt tak før, mener Øystein Olsen.

Nye Jordal Amfi skal etter planen stå klar til sesongstarten i september 2018.

Oilers-effekt?



Stavanger Oilers har til de grader overtatt som det dominerende laget i norsk ishockey de siste åra. Siddisenes egen storstue, DNB Arena, sto klar i oktober 2012.

Siden da har Stavanger vunnet samtlige NM-gull i norsk ishockey. Mange VIF-patrioter håper en ny arena kan gi dem en lignende oppsving.

Tidligere klubbdirektør Jan Tore Kjær føler seg trygg på at Vålerenga gjenerobrer tronen som landets beste lag når nye Jordal Amfi er klar til bruk.

- Jeg har en god følelse før Jordal Amfi rives. Hallen har utspilt sin rolle og det er bare positivt med fornying, sier Kjær til Nettavisen.

- Rogaland har tatt over hegemoniet i norsk hockey etter at Oslo og Hedmark dominerte i mange år. Med ny arena på plass, kommer Vålerenga til å ta det tilbake, tilføyer han.