ASSIST: Mats Zuccarello faller mot sin egen målvakt, mens Jordan Schroeder fra Wild tar oppstilling foran Rangers-målet i andre periode. Foto: Jim Mone (AP)

Zucca-assist da Rangers vant borte

New York Rangers vant 3–2 over Minnesota Wild da de besøkte Midtvesten lørdag. Mats Zuccarello sto for en assist denne gangen.