Zuccarello: - Blir jeg tradet, så blir jeg tradet

N.Y. RANGERS - COLUMBUS 2-5:

NEW YORK (Nettavisen): Mats Zuccarello har aldri blitt «tradet» - eller byttet bort, som er en mer norsk måte å si det på. Han har aldri spilt for et annet lag i NHL enn New York Rangers.

2-5-tapet for Columbus Blue Jackets natt til mandag viste at Rangers trenger forsterkninger på backplass, men den norske NHL-stjernen er ikke nervøs for at det kan være han som ofres.

-Nei. Blir jeg tradet, så blir jeg tradet. Det er ikke noe å gjøre med, det. Da vil de ikke ha meg, så da får jeg søke lykken et annet sted, sier Zuccarello til Nettavisen.

Stjerne-rykter

Det er en etablert oppfatning i NHL at New York Rangers trenger forsterkninger på backplass, og den mest ettertraktede backen som er i spill fram mot overgangsvinduets siste dag, er en back som lenge er blitt koblet til Rangers. Han heter Kevin Shattenkirk og spiller for St. Louis Blues.

Shattenkirks kontrakt utløper etter denne sesongen, noe som bør redusere prisen.

- Shattenkirk er nøyaktig den spilleren de mener at de trenger. Han er god med pucken. De har slitt i overtall og han kan hjelpe dem der. Min følelse er at de ikke trader for ham. Det er gjengs oppfatning at han trolig signerer for dem til sommeren og da er det vanskelig å betale for mye for ham nå, sier Chris Johnston i kanadiske Sportsnet til Dimitri Filipovic i HockeyPDOcast.

- Men du vet aldri. Det kan skje i dag, legger han til.

Rangers har overflod av gode forwards etter at manhattanlaget i fjor sommer fikk inn spennende unggutter som Pavel Butsjnevitsj og Jimmy Vesey. Det gjør at Rangers' manager Jeff Gorton kan ofre en ving for å få Shattenkirk.

Men det blir neppe Zuccarello.

- Zuccarello er for viktig

- Han er en så viktig del av dette laget, både på og utenfor isen, at det er null sjanse for at Rangers risikerer å trade ham. Zuccarello betyr så mye for den garderoben at de ikke kan miste ham, sier Scott Charles fra Blueshirt Bulletin til Nettavisen.

Selv er Zuccarello mer frustrert over tapet for Blue Jackets enn han er nervøs foran overgangsvinduet. Alexander Wennberg scoret det første av sine to mål allerede etter et drøyt minutt, mens Cam Atkinson også scoret to og Josh Anderson ett for blåjakkene. Rick Nash og Jesper Fast puttet for Rangers.

- Vi spiller ikke bra nok. Vi forsvarer oss for dårlig. De scorer ikke på sjansene sine og (Columbus-keeper Sergej) Bobrovskij er god i mål også, og da blir det vanskelig, sier Zuccarello.

- Viser denne kampen at dere trenger forsterkninger?

- Jeg vil ikke si det. Vi har et bra lag. Vi skaper mye, men de har fire-fem «breakaways» og vi kan ikke forvente å vinne kamper da. Vi må heve oss. Vi må spille tettere. I dag var det ikke bra nok.

Sliter i overtall

Overtallsspillet til New York Rangers har vært et sørgelig skue siden nyttår. Etter søndagens match har Rangers bare scoret på 10,2 prosent av sjansene, seks mål på 59 overtall, siden 1. januar - noe som er nest dårligst i hele NHL.

Ingen av Rangers-spillerne har scoret mer enn ett overtallsmål i denne perioden. Mats Zuccarello er en av de seks spillerne med ett mål.

Fra sesongstart og fram til nyttår scoret broadwaylaget på 22,4 prosent av sjansene sine, og var med det femte best i ligaen.