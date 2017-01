Zuccarello: - Den prisen betyr selvfølgelig mye

ANNONSE

N.Y. RANGERS – TORONTO 2-4:

NEW YORK (Nettavisen): Den virket litt ekstra blå, den nye og ubrukte drakten som hang i hjemmegarderoben i Madison Square Garden fredag kveld.

Ute på isen sang politikvinnen Lauren Leggio nasjonalsangen, med litt ekstra følsomhet.

I midtstirkelen sto Conor McDonald og hans mor Patty Ann McDonald, med tårer på kinnene, sammen med New York Rangers-legendene Mark Messier og Adam Graves.

Én mann manglet. Steven McDonald, Conors far og Patty Anns ektemann. Mannen som hadde navnet sitt på den litt ekstra blå drakten i garderoben. Han døde tidligere denne uka, etter et hjerteinfarkt.

- Han fortjente en plass i rommet her. En ordentlig helt. Han har gjort veldig mye for byen, for politiet, for Rangers og for fansen, så han kommer til å bli savnet, sier Mats Zuccarello til Nettavisen.

Nordmannen har blitt tildelt hedersprisen «Steven McDonald Extra Effort Award» to ganger. Prisen deles ut etter en avstemning hos fansen, noe som gjør at den henger ekstra høyt i Zuccarellos øyne.

- Man er stolt over å ha vunnet den prisen, over å ha møtt ham og gitt ham en klem. Den prisen betyr selvfølgelig mye. Man prøver å jobbe hardt i hver kamp, og det er hyggelig at det blir satt pris på, forteller Zuccarello.

Ble skutt tre ganger

Politimannen Steven McDonald var på jakt etter noen ranere da han 12. juli 1986 stoppet noen tenåringer i Central Park for å stille dem noen spørsmål. Da han ba om å få se hva den ene guttungen hadde gjemt i den ene sokken, og bøyde seg ned for å kikke, tok en annen gutt, bare 15 år gammel, fram en pistol og skjøt McDonald tre ganger.

Det første skuddet traff ham i hodet, like over øyet. Det andre traff ham i halsen og det tredje gikk i ryggmargen. Steven McDonald ble lammet og mistet evnen til å snakke for egen maskin.

There is a #NYR locker room stall set up in honor and in tribute of Detective Steven McDonald. #TogetherWeAre104 pic.twitter.com/ioOpsjTvCz — New York Rangers (@NYRangers) January 13, 2017

15-åringen ble dømt til fengsel, og McDonald begynte å skrive til ham. Etter hvert fikk han svar, og 15-åringen ringte et år eller to senere hjem til dem for å si unnskyld. Steven McDonald aksepterte beklagelsen og tilga ham.

Omtrent samtidig opprettet New York Rangers «The Steven McDonald Extra Effort Award», som ble gitt ut første gang etter 1987/88-sesongen, til svenske Jan Erixon. Mats Zuccarello har vunnet prisen to ganger – i 2013/14 og 2015/16.

Den er altså delt ut 28 ganger totalt.

Fæl start

Man kan trygt si at New York Rangers hadde lyst til å hedre den avdøde politihelten med en seier mot Toronto Maple Leafs natt til lørdag, men slik gikk det ikke.

- Vi prøvde hardt. De får litt enkle mål, vi kommer bakpå og så blir det oppoverbakke. Vi skapte en del sjanser, men det var ikke vår dag i dag, oppsummerer Zuccarello.

- Vi får reise til Montreal i natt og kjempe i morgen, legger han til.

Very sad to hear about the passing of Steven McDonald. It was such a great honor for me to win the award given in his name. My thoughts and prayers go out to Patti Ann and Conor.#rip Et bilde publisert av matszuccarello (@matszuccarello) tirsdag 10. Jan.. 2017 PST

Willam Nylander ga Toronto ledelsen tidlig i første periode, da han overlistet sin pappa Michaels tidligere lagkamerat Henrik Lundqvist med et slagskudd fra høyre droppsirkel.

James van Riemsdyk økte til 2-0 mot slutten av åpningsperioden.

I andre periode reduserte Chris Kreider til 1-2, etter at Ryan McDonagh og Mats Zuccarello assisterte ham, før Connor Brown scoret bortelagets tredje mål for kvelden.

Connor Carrick sørget for at Toronto tok ledelsen 4-1, mens J. T. Miller reduserte til 2-4 med kampens siste scoring. Det ble ingen seier til ære for Steven McDonald. Ikke denne gang.

Men vær sikker: Neste gang New York Rangers vinner, kommer spillerne til å tenke på ham.

Official statement on the passing of Detective Steven McDonald: https://t.co/XUvbxC5FdB pic.twitter.com/ywqyjd5iBh — New York Rangers (@NYRangers) January 10, 2017

WILLIAM NYLANDER ser pucken gå i mål etter sitt skudd mot Henrik Lundqvist. 1-0!

Mats Zuccarellos lag befinner seg på fjerdeplass i den knallhardeMetropolitan-divisjonen etter at laget har unnagjort 43 av grunnseriens 82 kamper, til tross for at Rangers’ 57 poeng er sjuende best i hele NHL.

Grunnserien fullføres først i april. Alt tyder på at New York Rangers da vil være blant de åtte lagene som kvalifiserer seg til sluttspillet i den østre avdelingen.